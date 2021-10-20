ولى عهد أبو ظبى يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية

أجرى ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، محادثات مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي.

وذكرت وكالة «وام» الإماراتية الرسمية، أن الطرفين بحثا خلال اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ، علاقات الصداقة وجوانب التعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية خاصة في الشؤون والمجالات الدفاعية والعسكرية.

كما تناول بن زايد وماكينزي عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلًا وجهات النظر بشأنها.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان، عن إجراء 317,254 فحص جديد خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يأتي ذلك تماشيًا مع خطة وزارة الصحة الإماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في دولة الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 99 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 738,586 حالة.

‌‎‌‎وأعلنت الوزارة عن شفاء 153 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" و تعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 732,296 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,120 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.