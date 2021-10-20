تنسيقية شباب الأحزاب تشارك بمؤتمر جائزة مصر للتميز الحكومي

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والممثل في النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، والنائبة هيام فاروق عضوة مجلس الشيوخ، و شيرين فتحي مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي، وريم القاضي مسؤل علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للأستثمار، وإبراهيم رمضان مدير مشروعات بوزارة المالية، والذي تصعد لمجموعة الـ Top 10 بمؤتمر جائزة مصر للتميز الحكومي للعام الثاني على التوالي برعاية رئيس الجمهورية وبحضور رئيس الوزراء ولفيف من الوزراء.

وشهد الوفد تسليم جوائز متعددة لمختلف القطاعات والفئات داخل المؤسسات الحكومية، التي تعمل على خلق التنافسية الشريفة داخل الجهاز الإداري للدولة، للوصول إلى جهاز كفء وفعال بالتزامن مع إنطلاق الجمهورية الجديدة.

واختتم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين زيارته لمحافظة أسوان على مدار ثلاثة أيام بعقد مؤتمر جماهيري بقرية العدوة بديوان العطياب مركز إدفو، بحضور أهالي مدن السباعية والبصيلية والرديسية ومركز أسوان، بالإضافة إلى ممثلين لمختلف القوميات وقبائل محافظة أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والمنيا والبحر الأحمر من عبابده وبشاريه وجعافره وأنصار وأشراف ومرارى ومناقره وحرايزه وكلوح.

وقام الأهالي الحضور بعرض أبرز المشاكل التي يعانون منها وعلى رأسها زيادة تكاليف زراعة قصب السكر مقارنة بالسعر ومطالبتهم بزيادة سعر توريد قصب السكر ، بالإضافة لقصور في بعض الخدمات العامة مثل مياة الشرب والصرف الصحي والطرق.

وأعرب أعضاء وفد التنسيقية عن خالص شكرهم وتقديرهم لأهالي محافظة أسوان على حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة ، مع التعهد بإستمرار التواصل والتأكيد على تبني تلك المشاكل والتحديات وتوصيلها للمسئولين والعمل على حلها في ضوء إيمان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بحق كل مصري في حياة كريمة الجمهورية الجديدة.

كما تقدمت التنسيقية بخالص التهاني للكابتن طيار أحمد مشعل عضو التنسيقية بمناسبة اختيار وزير التعليم العالي له عضوا بمجلس بحوث الطرق والنقل والمرور، والذي يعد أحد التشكيلات العلمية بقطاع المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وتمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للكابتن طيار أحمد مشعل دوام التوفيق والسداد خلال المرحلة المقبلة.