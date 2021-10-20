الأربعاء 20 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

يبحث قطاع كبير من الموطنين عبر محرك البحث «جوجل» عن الرابط الرسمي للاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال استخدام الاسم فقط، حيث دشن قطاع الكهرباء والطاقة موقعًا  مباشرًا ليتمكن المواطنون من معرفة قيمة الفاتورة وسدادها عبر الإنترنت.

«الدستور» تواصل تقديم سلسلة خدماتها للقراء، وتنشر الرابط الرسمي الخاص بعملية  الاستعلام عن استهلاك فاتورة الكهرباء  خلال شهر أكتوبر2021.
 

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط

 

أما عن الرابط  المباشر للاستعلام عن استهلاك فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر 2021، فقد تتيح الشركة القابضة للكهرباء لينك الاستعلام عن فاتورة استهلك الكهرباء من خلال 5 خطوات:


1- الدخول على الرابط التالي: «https://www.eehc.gov.eg/eehcportal/»،  بموقع وزارة الكهرباء والطاقة.
2- تحديد الخدمات، ومن ثم  اختيار  الاستعلام عن قيمة الفاتورة.
3- بعد ذلك يتم اختيار اسم الشركة التابعة لها العقار الكائن بالمنطقة.
4- إدخال البيانات الخاصة بالاسم والمحافظة والفرع التابع له ورقم الاشتراك.
5- بالضغط على إظهار الفاتورة لتظهر آخر فاتورة للاستهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى فاتورتين السابقتين.

خطوات ترشيد استهلاك فاتورة الكهرباء في المنازل والكافيهات والمطاعم

 

1- يلزم عدم وضع الطعام وهو ساخن في الثلاجة، يجب تركه حتى يبرد مع التأكيد على أغلاق باب الثلاجة بإحكام.
2- حاول أن تقوم بغلي كميات المياه التي تحتاج إليها فقط عند استخدام غلاية المشروبات الساخنة.
4- استخدام مكواه البخارية خلال كي الملابس مع تجميع كل المراد كيها مرة واحدة في الأسبوع فقط.
5- يستوجب  تشغيل سخان الكهرباء قبل استخدامه بـ 30 دقيقة فقط، مع ضبط درجة حرارته من 50/ 60 درجة مئوية بهدف تقليل استهلاك الكهرباء.
6- عدم  القيام بفتح  الفرن أكثر من مرة عند إعداد الطعام تجنبًا لخفض  درجة حرارتها، ومن ثم تستهلك كهرباء أكثر.

فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر الرابط الرسمي فاتورة الكهرباء الاسم الإنترنت قطاع الكهرباء

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

الأكثر قراءة

الباز: «مهرجان الجونة فيه كل حاجة إلا السينما.. والفستان بيقصر كل سنة»

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا فى دورى الأبطال

المخرج عمر عبد العزيز يكشف سبب انسحابه من عرض فيلم «ريش»

ضبط صيدلانية ادعت الاعتداء عليها بسبب الحجاب فى الشرقية

«الداخلية» تكشف ملابسات القبض على سارق هاتف مراسل أحد المواقع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وحدة سوريا.. الرئيس السيسى يرفض محاولة فرض الأمر الواقع

حسام علوان

حكاية المستر كولس الموظف الإنجليزى الغامض فى الحكومة المصرية

د. محمد عبدالديم

لماذا نحتاج إلى تسريع وتيرة الابتكار؟

إبراهيم داود

سينما التمويل الأجنبى

ماجد حبته

رجل الحرب والكذب

زيزيت سالم

ما بين شمس وأيوب تُروِّض شاهيناز الفقي حِبال الصَّبر

جمال-أسعد

المعارضة وبناء الشخصية المصرية

لواء.حمدى البطران

تعقب الدولة للجماعات الإرهابية في الخارج (23)

صور

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

مؤتمر الخطيب

محطة تل أبيب

المزيد

ماذا يريد رئيس وزراء إسرائيل من بوتين فى لقائهما الأول؟

فلسطين والسويد تبحثان مساعى خلق مسار سياسى جديد ينهى الاحتلال

شئون الأسرى الفلسطينية: نقل الأسير القواسمى المضرب عن الطعام إلى العناية المركزة