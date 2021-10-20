يبحث قطاع كبير من الموطنين عبر محرك البحث «جوجل» عن الرابط الرسمي للاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال استخدام الاسم فقط، حيث دشن قطاع الكهرباء والطاقة موقعًا مباشرًا ليتمكن المواطنون من معرفة قيمة الفاتورة وسدادها عبر الإنترنت.

«الدستور» تواصل تقديم سلسلة خدماتها للقراء، وتنشر الرابط الرسمي الخاص بعملية الاستعلام عن استهلاك فاتورة الكهرباء خلال شهر أكتوبر2021.



رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط

أما عن الرابط المباشر للاستعلام عن استهلاك فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر 2021، فقد تتيح الشركة القابضة للكهرباء لينك الاستعلام عن فاتورة استهلك الكهرباء من خلال 5 خطوات:



1- الدخول على الرابط التالي: «https://www.eehc.gov.eg/eehcportal/»، بموقع وزارة الكهرباء والطاقة.

2- تحديد الخدمات، ومن ثم اختيار الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

3- بعد ذلك يتم اختيار اسم الشركة التابعة لها العقار الكائن بالمنطقة.

4- إدخال البيانات الخاصة بالاسم والمحافظة والفرع التابع له ورقم الاشتراك.

5- بالضغط على إظهار الفاتورة لتظهر آخر فاتورة للاستهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى فاتورتين السابقتين.

خطوات ترشيد استهلاك فاتورة الكهرباء في المنازل والكافيهات والمطاعم

1- يلزم عدم وضع الطعام وهو ساخن في الثلاجة، يجب تركه حتى يبرد مع التأكيد على أغلاق باب الثلاجة بإحكام.

2- حاول أن تقوم بغلي كميات المياه التي تحتاج إليها فقط عند استخدام غلاية المشروبات الساخنة.

4- استخدام مكواه البخارية خلال كي الملابس مع تجميع كل المراد كيها مرة واحدة في الأسبوع فقط.

5- يستوجب تشغيل سخان الكهرباء قبل استخدامه بـ 30 دقيقة فقط، مع ضبط درجة حرارته من 50/ 60 درجة مئوية بهدف تقليل استهلاك الكهرباء.

6- عدم القيام بفتح الفرن أكثر من مرة عند إعداد الطعام تجنبًا لخفض درجة حرارتها، ومن ثم تستهلك كهرباء أكثر.