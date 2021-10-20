الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صحة الغربية تحصد المركزين الأول والثانى فى جائزة التميز الحكومى

جائزة التميز الحكومي
جائزة التميز الحكومي

حصدت مديرية الصحة بالغربية مكاتب صحة خامس بطنطا ومكتب صحة بسيون المركزين الأول والثاني على التوالى على مستوى الجمهورية في جائزة مصر للتميز الحكومي.

 

يأتي ذلك في إطار تنفيذ جائزة مصر للتميز الحكومي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحكومة ويساهم في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين.

 

وسلم المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء درع التفوق إلى الدكتور إلهامي والدكتور محمد الحلفاوي تحت إشراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

 

وقال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية إن الدولة تقوم على تحفيز العاملين بها، لخلق روح المنافسة من خلال جائزة التميز الحكومي، التي انطلقت عام 2018 تحت رعاية الرئيس كما إن الدولة تعمل على أن يكون الموظف الحكومي متميز في جميع النواحى بداية من لغته وتعامله مع التكنولوجيا.

مستشفى صدر طنطا والخدمات الطبية المقدمة للمرضي وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفى لرفع كفاءة وتوسعة أقسام المستشفي المختلفة وزيادة القوة الاستيعابية لخدمة المرضى بالمحافظة وذلك في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية كما وتم التأكد من تواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية وارتدائهم للواقيات الشخصية أثناء العمل وتوافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ وزارة الصحة استراتيجية عبد الفتاح السيسي وكيل وزارة الصحة مديرية الصحة على مستوى الجمهورية رؤية مصر 2030 الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انتظام سير العمل

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وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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