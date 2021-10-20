صحة الغربية تحصد المركزين الأول والثانى فى جائزة التميز الحكومى

حصدت مديرية الصحة بالغربية مكاتب صحة خامس بطنطا ومكتب صحة بسيون المركزين الأول والثاني على التوالى على مستوى الجمهورية في جائزة مصر للتميز الحكومي.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ جائزة مصر للتميز الحكومي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحكومة ويساهم في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين.

وسلم المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء درع التفوق إلى الدكتور إلهامي والدكتور محمد الحلفاوي تحت إشراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وقال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية إن الدولة تقوم على تحفيز العاملين بها، لخلق روح المنافسة من خلال جائزة التميز الحكومي، التي انطلقت عام 2018 تحت رعاية الرئيس كما إن الدولة تعمل على أن يكون الموظف الحكومي متميز في جميع النواحى بداية من لغته وتعامله مع التكنولوجيا.