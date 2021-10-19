وزير الصناعة البحريني يبحث مع «التعاون الخليجي» مفاوضات التجارة الحرة مع بريطانيا

بحث وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني اليوم الثلاثاء مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجية والمملكة المتحدة.

وأكد الوزير البحريني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - استعداد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الدائم في دعم كافة التوجهات والبرامج التي يقوم بها الفريق التفاوضي والأمانة العامة أيضا وتسخير كافة الجهود لإنجاح هذا الملف المهم.

من جانبه، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتحرك الفعال الذي تقوم به مملكة البحرين في تحريك الملفات الاقتصادية الهامة، والذي يأتي من حرص واهتمام ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني في دعم الحراك الاقتصادي الذي يعود بالخير والرخاء على دول مجلس التعاون بشكل عام.

وعلي صعيد اخر.. قالت وزيرة الصحة البحرينية فائقة بنت سعيد الصالح، الأحد، إن بلادها تتشرف باحتضان الاجتماع السابع للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، والمؤتمر العام الـ 84 لمجلس وزراء الصحة بدول المجلس يوم الخميس المقبل حضوريًا.

وأشارت الصالح - وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) - إلى أهمية هذه الاجتماعات التي تناقش مختلف الموضوعات والقضايا الصحية التي تهم دول الخليج، مع التركيز على التصدي لفيروس كورونا باعتباره موضوعا حيويا وهاما، بالإضافة إلى استعراض جهود دول المجلس في مواجهة الجائحة وأفضل السبل للتعاون والتنسيق المشترك والمستجدات المتعلقة باللقاحات.

وأكدت وزيرة الصحة البحرينية أن العمل على تطوير مؤسسات الرعاية الصحية من الأمور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات، ومواجهة ما يشهده العالم من تطورات متلاحقة، لافتة إلى أن ذلك يتطلب قدرة على مواجهة التحديات المشتركة، وعزم وانطلاقة نحو الحفاظ على قاعدة صحية قوية تأخذ بأحدث الوسائل والتقنيات للوقاية والعلاج.