الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الطريقة الهاشمية» تنظم آمسية دينية بمشاركة شيوخ الصوفية وعلماء الأزهر

احتفال الطرق الصوفية
احتفال الطرق الصوفية

نظمت الطريقة الهاشمية  برئاسة الدكتور محمد أبوهاشم شيخ الطريقة وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أمسية دينية بدار الحديث الهاشمية بالسيدة زينب وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك فور انتهاء من الاحتفال الذي نظمته المشيخة العامة للطرق الصوفية بمسجد الإمام الحسين.

وأكد شيخ الطريقة الهاشمية خلال لقائه بشيوخ وعلماء التصوف الإسلامي، أن الطرق الصوفية، تحتفل بميلاد رسول الرحمة، لأنها تعلم جيدا أن في الاحتفال والاحتفاء به صلى الله عليه وسلم فضلاَ عظيم لا يناله إلا الاتقياء ونحن نبتغي أن نكون منهم، ونسأل الله أن يجعل ذلك العمل في ميزان حسناتنا.

جدير بالذكر أن الطرق الصوفية هي مدارس دينية في التزكية والتربية متفرعة من بعضها، ومرتبطة بواسطة السند المتصل، وجميعها تتبنى عقيدة أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية، وبعض من أهل الحديث وتتبع أحد المذاهب الأربعة والاختلاف بينها إنما هو في طريقة التربية والسلوك إلى الله. والطريقة عند ال‍سالك‍ين هي السيرة المختصة بهم إلى الله تعالى من قطع المنازل والترقي في المقامات.

وتختلف الطرق التي يتبعها مشايخ الطرق في تربية طلابها ومريديها باختلاف مشاربهم، واختلاف البيئة الاجتماعية التي يظهرون فيها، وكل هذه الأساليب لا تخرج عن كتاب الله وسنة رسوله، بل هي من باب الاجتهاد المفتوح للأمة، ولذلك قيل لله طرائق بعدد أنفاس الخلائق.

انتهاء احتفال المولد الهاشمية تنظم أمسية دينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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