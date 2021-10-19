التخطيط: الشراكة المصرية الإماراتية نموذج يحتذى به ولا تنمية دون مؤسسات قوية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر حريصة على مواصلة مسيرتها نحو تحقيق التميز الحكومى ونشر ثقافة الإبداع بما يسهم فى الارتقاء بالخدمات الحكومية ودعم خطط الدولة نحو التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك رغم التحديات الكبيرة التى واجهت دول العالم نتيجة انتشار (كوفيد ـ 19).

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن إطلاق جائزة التميز الحكومى فى نسختها الأولى وعام 2018 تحت رعاية رئيس الجمهورية بالتعاون مع الإمارات تعد نموذجًا يحتذى لعلاقات التعاون العربية العربية، والتى تهدف إلى تحفيز روح التنافس بين الموظفين والمؤسسات، وتبادل الخبرات فى مجالات التطوير المؤسسى، ورفع كفاءة الكوادر البشرية ونشر ثاقافة التميز من خلال تكريم أفضل المؤسسات والقيادات الحكومية ماديا ومعنويا بما يحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء وتحقيق معايير الجودة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددة على أنه لا يمكن تحقيق التنمية دون مؤسسات قوية تدعمها شراكة تضم القطاع الخاص والمجتمع المدنى.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل إعلان نتائج جائزة مصر للتميز الحكومى الدورة الثانية 2020، والتى تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت رعاية رئيس الجمهورية، وحضور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعددًا من الوزراء وضيوف الشرف من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشهد الحفل إعلان أسماء الفائزين الثلاثة في فئات الجائزه المختلفه والتي تشمل جائزة التميز الفردي والتي تتضمن أفضل موظف حكومي، أفضل فريق عمل، إضافة إلى جائزة الابتكار والإبداع المؤسسي، وجائزة المواقع المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، فضلًا عن جائزة القيادات المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وكذا جائزة المؤسسة المتميزة.

وتعد جائزة مصر للتميز الحكومى خطوة على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وفى مقدمتها بتكوين جهاز إداري كفء وفعال محوكم يساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين، وتم إطلاق النسخة الأولى "جائزة مصر للتميز الحكومي" فى عام 2019 بالشراكة مع الإمارت.

تشمل الجائزة العديد من الجوائر الفرعية وهى: جائزة المؤسسة المتميزة، جائزة المواقع الإلكترونية فى تقديم الخدمات الحكومية، جائزة الابتكار والإبداع المؤسسى، جوائز التميز الفردى "أفضل موظف حكومى – أفضل فريق عمل"، جائزة القيادات المتميزة، جائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، كما تم استحداث 4 فئات جديدة تضمنت جوائز أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل، وأفضل مكتب صحة، وأفضل مكتب تموين.

شهدت الدورة الحالية للعام 2020 تقدم 3059 مترشح ومشاركة 2000 مؤسسة، لعدد 19 جائزة بإجمالي 90 ألف ساعة عمل، إلى جانب التحول للعمل إلكترونيا بنسبة 100% لجميع مراحل الدورة الثانية بداية من عمليات تقديم الطلبات وحتى التقييم.

كما انخفضت نسبة الاستبعادات لطلبات الترشح لنيل الجائزة من 39% فى الدورة الأولى لـ 14% فى الدورة الثانية، شارك فى التقييم مجموعة من خبراء مصر والإمارات والأردن وعدد من الجنسيات.