الأربعاء 20 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

نصائح غذائية مهمة عند تناول حلوى المولد

حلوى المولد
حلوى المولد

يحتفل المصريون، اليوم الثلاثاء، بعيد المولد النبوي الشريف، حيث شراء حلوى المولد، بجميع أنواعها منها، السمسمية، والفولية والحمصية واللوزية والفسدقية، وغيرها، كما تعتاد البيوت المصرية في هذه الاحتفالات بتقديم أطباق الحلوى المتنقلة، من بيت لآخر، لهذا تتحدث اليوم دكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية عن نصائح غذائية عند تناول حلوى المولد.

تناول الحلوى في الصباح

تنصح دكتورة جيهان، بتناول حلاوة المولد خلال فترات الصباح، ويجب أن تقتصر على قطعه واحده، مضيفة أنه يجب تناول الحلوى بقدر معقول، مؤكدة على أهمية ممارسة الرياضة، خلال اليوم، لحمايتك من السمنة.

أخطاء عند تناول الحلوى

تحذر دكتوة جيهان الدمرداش، من الأخطاء التى يقع فيها الكثير من الناس عند تناول قطع من حلاوة المولد عالية السكريات خلال فترة الليل و أيضا من الأخطاء الشهيرة، هى عدم بذل جهد أو ممارسة رياضة.

خطر الافراط في تناول الحلوى 

ووفقا لموقع health line  الطبي، فإنه ارتبط الافراط في تناول الحلوى عالية السكر مع زيادة مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، منها أمراض القلب، كما أن مثل هذه الحلوى عالية السكر يمكن أن تؤدي إلى السمنة والالتهابات وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والسكر في الدم وضغط الدم، وغيرها من الأمراض.

بالنسبة للأطفال

يجب أن يهتم الآباء والأمهات، بتقلل تناول ابناءهم للحلويات، لأنها تؤدي لتسوس الأسنان، كما تؤدي إلى النشاط الزائد والسهر وعدم قابليتهم للنوم مبكراً فنكتفي بإعطائهم قطعة صغيرة من الحلويات.

السعرات الحرارية لبعض أنواع حلوى المولد

قرص اللوزية يساوى 650 سعر حراري

قرص الحمصية يساوي 400سعر حراري

قرص الفسدقية يقدر ب 630 سعر حراري

قرص السمسمية يقدر ب650 سعر حراري

قرص البندقية يساوي 700 سعر حراري

قرص الفولية يساوي800 سعر حراري 

النوجا تساوي 500 سعر حراري

الملبن السادة تقدر ب800 سعر حراري

ضغط الدم المولد النبوي حلوى المولد السعرات الحرارية نصائح غذائية ممارسة الرياضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

الأكثر قراءة

الباز: «مهرجان الجونة فيه كل حاجة إلا السينما.. والفستان بيقصر كل سنة»

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

أول تعليق من وزير التعليم على صورة «طالبة السرطان» فى الإسماعيلية

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بمنع دخول الموظفين غير المطعمين بعد 15 نوفمبر

محمد الباز: مشكلة فيلم ريش تنتهى بتقديم الزوجة طلبًا لـ«تكافل وكرامة»

تفاصيل مثيرة فى ذبح عروس بعد 3 أيام من زفافها بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وحدة سوريا.. الرئيس السيسى يرفض محاولة فرض الأمر الواقع

حسام علوان

حكاية المستر كولس الموظف الإنجليزى الغامض فى الحكومة المصرية

د. محمد عبدالديم

لماذا نحتاج إلى تسريع وتيرة الابتكار؟

إبراهيم داود

سينما التمويل الأجنبى

ماجد حبته

رجل الحرب والكذب

زيزيت سالم

ما بين شمس وأيوب تُروِّض شاهيناز الفقي حِبال الصَّبر

جمال-أسعد

المعارضة وبناء الشخصية المصرية

لواء.حمدى البطران

تعقب الدولة للجماعات الإرهابية في الخارج (23)

صور

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

مؤتمر الخطيب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين والسويد تبحثان مساعى خلق مسار سياسى جديد ينهى الاحتلال

شئون الأسرى الفلسطينية: نقل الأسير القواسمى المضرب عن الطعام إلى العناية المركزة

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 مقدسيًا خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوى