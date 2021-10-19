نصائح غذائية مهمة عند تناول حلوى المولد

يحتفل المصريون، اليوم الثلاثاء، بعيد المولد النبوي الشريف، حيث شراء حلوى المولد، بجميع أنواعها منها، السمسمية، والفولية والحمصية واللوزية والفسدقية، وغيرها، كما تعتاد البيوت المصرية في هذه الاحتفالات بتقديم أطباق الحلوى المتنقلة، من بيت لآخر، لهذا تتحدث اليوم دكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية عن نصائح غذائية عند تناول حلوى المولد.

تناول الحلوى في الصباح

تنصح دكتورة جيهان، بتناول حلاوة المولد خلال فترات الصباح، ويجب أن تقتصر على قطعه واحده، مضيفة أنه يجب تناول الحلوى بقدر معقول، مؤكدة على أهمية ممارسة الرياضة، خلال اليوم، لحمايتك من السمنة.

أخطاء عند تناول الحلوى

تحذر دكتوة جيهان الدمرداش، من الأخطاء التى يقع فيها الكثير من الناس عند تناول قطع من حلاوة المولد عالية السكريات خلال فترة الليل و أيضا من الأخطاء الشهيرة، هى عدم بذل جهد أو ممارسة رياضة.

خطر الافراط في تناول الحلوى

ووفقا لموقع health line الطبي، فإنه ارتبط الافراط في تناول الحلوى عالية السكر مع زيادة مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، منها أمراض القلب، كما أن مثل هذه الحلوى عالية السكر يمكن أن تؤدي إلى السمنة والالتهابات وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والسكر في الدم وضغط الدم، وغيرها من الأمراض.

بالنسبة للأطفال

يجب أن يهتم الآباء والأمهات، بتقلل تناول ابناءهم للحلويات، لأنها تؤدي لتسوس الأسنان، كما تؤدي إلى النشاط الزائد والسهر وعدم قابليتهم للنوم مبكراً فنكتفي بإعطائهم قطعة صغيرة من الحلويات.

السعرات الحرارية لبعض أنواع حلوى المولد

قرص اللوزية يساوى 650 سعر حراري

قرص الحمصية يساوي 400سعر حراري

قرص الفسدقية يقدر ب 630 سعر حراري

قرص السمسمية يقدر ب650 سعر حراري

قرص البندقية يساوي 700 سعر حراري

قرص الفولية يساوي800 سعر حراري

النوجا تساوي 500 سعر حراري

الملبن السادة تقدر ب800 سعر حراري