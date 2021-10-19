انتخاب اليمن عضوًا فى المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب

شارك اليمن، اليوم، في أعمال الدورة الـ 34 لمجلس وزراء النقل العرب المنعقدة بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، بوفد ترأسه وزير النقل اليمني عبدالسلام حُميد.

وعبر وزير النقل اليمني في كلمة اليمن التي ألقاها في الدورة الـ 34 لمجلس وزراء النقل العرب، عن شكره للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيظ لدعمه المتواصل لمجلس وزراء النقل العرب والإعداد والترتيب والتنظيم والمتابعة لهذا لاجتماع.

وأكد الوزير اليمني أن النقل بمختلف قطاعاته يحتل حاليًا مركزًا محوريًا في أجندة واهتمامات دول العالم لما لهذا القطاع الحيوي من تأثير مباشر على قضايا التنمية الأقتصادية والاجتماعية وتقدم ورفاهية الشعوب، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود في حكومات الدول العربية لتعزيز العلاقات والمصالح المشتركة والمشاريع البينية في قطاعات النقل المختلفة برًا وبحرًا وجوًا.

واستعرض وزير النقل اليمني جملة الصعوبات التي يتعرض لها قطاع النقل في اليمن والتحديات التي أفرزتها الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية منذ سبع سنوات، واستهدفت البنية التحتية لقطاعات النقل المختلفة من الطرقات البرية والمطارات والموانئ، ما أضعف قدرتها وكفاءتها على أداء خدماتها بالشكل المطلوب..مثمنًا جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لليمن في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية منذ انطلاق عاصفة الحزم في العام ٢٠١٥م.

وأشار وزير النقل اليمني إلى أن الحكومة اليمنية تتمسك بخيار السلام وإيقاف الحرب ومواجهة تحديات الوضع الإنساني الخطير ومعاناة الشعب اليمني، موجهًا دعوة للدول المانحة للإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها لدعم جهود وبرنامج الحكومة اليمنية من أجل تحقيق استقرار الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وقد بحث اجتماع الدورة الـ 34 لمجلس وزراء النقل العرب، بمشاركة وزراء النقل العرب وممثلي رؤساء الوفود وبحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي، مشروع الصيغة النهائية للمسودة السادسة لمشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، ودراسة استرشادية بشأن مقترح لإقامة التجمعات البحرية الوطنية في الدول العربية، ودراسة الجدوى الشاملة لمشروع إنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية، إلى جانب مناقشة الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) في قطاعات النقل، وعدد من المواضيع المدرجة بجدول أعمال الدورة.

كما شهدت أعمال الدورة الـ 34 انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لفترة عامين جديدين وانتخاب الجمهورية اليمنية والمملكة الأردنية الهاشمية ليصبح قوام المكتب التنفيذي مكونًا من 8 دول تشمل مصر والسعودية والجزائر والسودان وتونس واليمن والعراق وتونس للفترة من أكتوبر 2021 وحتى أكتوبر 2023 م، وكذا ترشيح اليمن لعضوية المكتب التنفيذي والذي يمثل مكسبًا وموقفًا داعمًا من قبل الدول العربية لليمن في هذه الظروف المعقدة التي تعيشها.