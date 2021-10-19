ارتدي الأسود على طريقة بيلا حديد وهيلي بيبر (صور)

الأسود هو لون الخريف والشتاء، إذ تتألق به عدد من عارضات الأزياء حول العالم سواء على السجادة الحمراء أو أثناء الظهور في خروجاتهن اليومية من بينهن بيلا حديد وهيلي بيبر.

هيلي بيبر بالأسود

هيلي بيبر من عارضات الأزياء الأوائل اللواتي يخترن ملابس متناسقة دائمًا وهذه المرة اختارت أن ترتدي فستان أسود قصير ملائم لخريف وشتاء 2021-2022.

وصنع هذا الفستان من الساتان مع رقعة ذهبية منحوتة أسفل تمثال نصفي، وأكملت مظهرها بنظارات سوداء مربعة وزوج من الأحذية ذات الكعب العالي والأطواق الذهبية.

وتعد هيلي بيبر هى الأحدث في سلسلة طويلة من النجوم الذين ارتدوا Schiaparelli، العلامة التجارية التي تحت رعاية المدير الفني دانييل روزبيري.

في وقت سابق، أثناء تواجدها في نيويورك، تم تصوير هيلي وهى ترتدي سترة سوداء بدون بنطال وجوارب بيضاء قصيرة ونعال رمادية، وقبعة دلو جاكيموس سوداء أثناء الخروج، وارتدت أساور وحقيبة سوداء صغيرة.

وظهرت هايلي بيبر ابنة الممثل ستيفن بالدوين الشقراء باللون الأسود مرة ثالثة في سترة رياضية هذه المرة واختارت مكياج خفيف، وكان معظم وجهها كان مغطى بقناع، وحملت هيلي ضرورياتها في حقيبة بيضاء صغيرة على كتفها.

بيلا حديد بالأسود

لن ننسي جميعا فستان بيلا حديد الجرئ الأسود اللون في مهرجان كان السينمائي.

ظهرت بيلا حديد بالأسود مرة أخري في مجموعة أحادية اللون مزينة بلمسات ذهبية تتناسب مع السلاسل الذهبية على الحقائب ذات الهيكل المتقاطع أثناء الترويج لعلامة أزياء فيرساتشي، كما ارتدت في مرة أخرة كاردينال متعرج فوق حمالة صدر وتنورة سوداء.

مع إكسسوارات بأساور وأقراط ذهبية، إضافة إلى حزام جلدي أسود مع شعار رأس ذهبي محفور، وتركت شعرها الأسود في شكل كاريه أنيق.

وتألقت بيلا حديد بزي أسود بالكامل مكون من بنطال عصري، برباط الخصر مع بلوزة قصيرة منسقة برقبة عالية لإطلالة سهلة تناسب الخروجات وأكملت إطلالتها هذه بعدد من المجوهرات الذهبية.