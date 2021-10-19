الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ارتدي الأسود على طريقة بيلا حديد وهيلي بيبر (صور)

بيلا حديد
بيلا حديد

الأسود هو لون الخريف والشتاء، إذ تتألق به عدد من عارضات الأزياء حول العالم سواء على السجادة الحمراء أو أثناء الظهور في خروجاتهن اليومية من بينهن بيلا حديد وهيلي بيبر.

هيلي بيبر بالأسود

Hailey Bieber en total look Schiaparelli.

هيلي بيبر من عارضات الأزياء الأوائل اللواتي يخترن ملابس متناسقة دائمًا وهذه المرة اختارت أن ترتدي فستان أسود قصير ملائم لخريف وشتاء 2021-2022.

وصنع هذا الفستان من الساتان مع رقعة ذهبية منحوتة أسفل تمثال نصفي، وأكملت مظهرها بنظارات سوداء مربعة وزوج من الأحذية ذات الكعب العالي والأطواق الذهبية. 

Hailey Baldwin Bieber en Schiaparelli.

وتعد هيلي بيبر هى الأحدث في سلسلة طويلة من النجوم الذين ارتدوا Schiaparelli، العلامة التجارية التي تحت رعاية المدير الفني دانييل روزبيري.

هيلي بيبر في مدينة نيويورك يوم 30 سبتمبر 2021

في وقت سابق، أثناء تواجدها في نيويورك، تم تصوير هيلي وهى ترتدي سترة سوداء بدون بنطال وجوارب بيضاء قصيرة ونعال رمادية، وقبعة دلو جاكيموس سوداء أثناء الخروج، وارتدت أساور وحقيبة سوداء صغيرة.

عارضة: قامت العارضة ، 24 عامًا ، بتلوين عضلات بطنها في بلوزة قصيرة سوداء أنيقة من Eterne وضمتها مع زوج من قيعان رياضية مريحة للنزهة

وظهرت هايلي بيبر ابنة الممثل ستيفن بالدوين الشقراء باللون الأسود مرة ثالثة في سترة رياضية هذه المرة واختارت مكياج خفيف، وكان معظم وجهها كان مغطى بقناع، وحملت هيلي ضرورياتها في حقيبة بيضاء صغيرة على كتفها. 

Au dbut de l'anne Bella Hadid a stupfi ses fans dans une robe Schiaparelli lors du Festival de Cannes.

بيلا حديد بالأسود 

لن ننسي جميعا فستان بيلا حديد الجرئ الأسود اللون  في مهرجان كان السينمائي.

ظهرت بيلا حديد بالأسود مرة أخري في مجموعة أحادية اللون مزينة بلمسات ذهبية تتناسب مع السلاسل الذهبية على الحقائب ذات الهيكل المتقاطع أثناء الترويج لعلامة أزياء فيرساتشي، كما ارتدت في مرة أخرة كاردينال متعرج  فوق حمالة صدر وتنورة سوداء.

مع إكسسوارات بأساور وأقراط ذهبية، إضافة إلى حزام جلدي أسود مع شعار رأس ذهبي محفور، وتركت شعرها الأسود في شكل كاريه أنيق.

ستايل | بيلا حديد ستريت ستايل

وتألقت بيلا حديد بزي أسود بالكامل مكون من بنطال عصري، برباط الخصر مع بلوزة قصيرة منسقة برقبة عالية لإطلالة سهلة تناسب الخروجات وأكملت إطلالتها هذه بعدد من المجوهرات الذهبية.

اللون الأسود موضة الاسود بدل سوداء فساتين سوداء بيلا حديد هيلي بيبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

الأكثر قراءة

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بمنع دخول الموظفين غير المطعمين بعد 15 نوفمبر

راوغ 3 لاعبين.. هدف محمد صلاح فى شباك أتلتيكو مدريد (فيديو)

«شديد البرودة ليلًا».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

مصدر بالتعليم يكشف حقيقة ظهور حالات كورونا بين طلاب المدارس

ضوابط فتح دورات المياه فى المساجد.. أبرزها «غلقها فور انتهاء الصلاة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وحدة سوريا.. الرئيس السيسى يرفض محاولة فرض الأمر الواقع

حسام علوان

حكاية المستر كولس الموظف الإنجليزى الغامض فى الحكومة المصرية

د. محمد عبدالديم

لماذا نحتاج إلى تسريع وتيرة الابتكار؟

إبراهيم داود

سينما التمويل الأجنبى

ماجد حبته

رجل الحرب والكذب

زيزيت سالم

ما بين شمس وأيوب تُروِّض شاهيناز الفقي حِبال الصَّبر

جمال-أسعد

المعارضة وبناء الشخصية المصرية

لواء.حمدى البطران

تعقب الدولة للجماعات الإرهابية في الخارج (23)

صور

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

مؤتمر الخطيب

محطة تل أبيب

المزيد

شئون الأسرى الفلسطينية: نقل الأسير القواسمى المضرب عن الطعام إلى العناية المركزة

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 مقدسيًا خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوى

وسط وقوع إصابات.. قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين فى باب العمود