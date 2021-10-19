العثور على جثة مسنة داخل «شوال» بمصرف في البحيرة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من جهودها لسرعة كشف لغز العثور على جثة مسنة في العقد التاسع، داخل "شوال"، بمصرف امري، بعد تغيبها عن المنزل منذ شهر بقرية الطويلة التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى الرحمانية العام.

وكان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة الرحمانية، يفيد العثور جثة "انيسة.م.خ "، 86 عامًا، داخل شوال بمصرف أمري بدائرة مركز الرحمانية، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة مسنة عثر عليها الأهالي في قطعة أرض زراعية على مصرف صرف امري بقرية الطويلة بالرحمانية.

وكشفت التحريات الأولية لضباط المباحث، أن المجني عليها محرر لها محضر تغيب رقم 10533 إداري مركز دمنهور منذ شهر تقريبًا، حيث خرجيت من المنزل ولم تعود حتي تم العثور على جثتها صباح اليوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر 2021، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي المركزي بالرحمانية تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وتمكنت مديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من كشف لغز العثور على جثة مقاول عمال عثر عليه مقتولًا وملقى أمام أحد المنازل بقرية النجاح التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، حيث تبين قيام «م.ع » طالب جامعي بطعنه بسكين حتى أرداه قتيلًا بعد أن ضبطه في وضع مخل مع والدته داخل حجرة نومها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع الشرف، وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير الأمن، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر، من أهالي قرية النجاح بالعثور على جثة رجل في العقد الرابع من العمر غارقًا في دمائه وبه عدة طعنات نافذة، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز شرطة بدر لمكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين أن الجثة لشخص يدعى "أحمد . م . و س" ٣٢ عامًا، مقاول عمال ومقيم كفر ربيع - تلا منوفية، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمركز كوم حمادة التي باشرت التحقيق مع المتهم.