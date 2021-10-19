إزالة 20 حالة تعد على أملاك الري في قنا 

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن الوحدات المحلية بمركزىّ قنا وفرشوط بالتنسيق مع مديرية الرى، والأجهزة الأمنية شنت حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الرى، وذلك ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة 18، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية.

وأوضح محافظ قنا، أن الحملة نجحت فى إزالة ٢٠ حالة تعدى بالمبانى على أملاك الرى منها ؛ ١٠ حالات بمركز قنا بإجمالى مساحة ٧٣٠٠ م ، و ١٠ حالات بمركز فرشوط بإجمالى مساحة ٢٤٩ م ، مشددا على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدين لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى ، والحفاظ على ما تم استرداده من أراضى الدولة .

وأضاف "الداودى" أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام ، وكذا جميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى ، مشددا على الأجهزة التنفيذية بضرورة الرصد الفورى لأى حالات تعدى جديدة مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين.