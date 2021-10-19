الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 20 حالة تعد على أملاك الري في قنا 

إزالة تعدي
إزالة تعدي

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن الوحدات المحلية بمركزىّ قنا وفرشوط بالتنسيق مع مديرية الرى، والأجهزة الأمنية شنت حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الرى، وذلك ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة 18، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية.

وأوضح محافظ قنا، أن الحملة نجحت فى إزالة ٢٠ حالة تعدى بالمبانى على أملاك الرى منها ؛ ١٠ حالات بمركز قنا بإجمالى مساحة ٧٣٠٠ م ، و ١٠ حالات بمركز فرشوط بإجمالى مساحة ٢٤٩ م ، مشددا على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدين لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى ، والحفاظ على ما تم استرداده من أراضى الدولة . 

وأضاف "الداودى" أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام ، وكذا جميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى ، مشددا على الأجهزة التنفيذية بضرورة الرصد الفورى لأى حالات تعدى جديدة مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين.

مجتمع اجراءات جمهور الرئيس الدولة اجتماع كرة قدم عبدالفتاح خدمات مخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

زلزال بقوة 6.4 درجة يشعر به سكان القاهرة وشمال مصر

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

زلزالان في أسبوع واحد.. هل دخلت مصر الحزام النشط؟

مجلس الدولة: الرئيس وجه وزارات الدولة وأجهزتها بالدعم الكامل للمجلس

وفاة نور محمد عبدالمطلب فى المغرب بعد صراع مع المرض

وزير التعليم لـ«الدستور»: دفع التأمين شرط لتسليم «التابلت»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

المعارضة وبناء الشخصية المصرية

لواء.حمدى البطران

تعقب الدولة للجماعات الإرهابية في الخارج (23)

محمد القصبي

أدب الاستروجين وبروليتاريا الأدب

لواء. محسن الفحام

الأمن الإنسانى

ماجدة الجندى

عطر المحارب فى ذكرى رحيل «جيمى»

أحمد أبوخنيجر

المولد النبوى والوجدان المصرى

منى رجب

النمو السكانى.. نقمة تحتاج حلولًا عاجلة

ماجد حبته

هدية «الطيب».. و«هبد» الأشرار

صور

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

مؤتمر الخطيب

إطلالات النجوم في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتقل رئيس لجنة رعاية المقابر بالقدس

سلام جديد.. إسرائيل تجرى محادثات للتطبيع مع جزر القمر

وقوع إصابات فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب جنين