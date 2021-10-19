المفوضية الأوروبية: نعمل على تقييم خياراتنا للرد على تحدي بولندا سيادة قانون الاتحاد

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، إن المفوضية تقيم خياراتها بشأن الرد على حكم محكمة بولندية يتحدى سيادة قانون الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الاتحاد سيتخذ إجراء.

وأضافت أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج قبيل كلمة ماتيوس مورافيسكي رئيس وزراء بولندا: «تقيم المفوضة الأوروبية بعناية في الوقت الراهن هذا الحكم».

وأضافت: «لكن يمكنني القول إنني قلقة للغاية. فهذا القانون يشكك في الركائز التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي، إنه تحدٍ مباشر لوحدة النظام القانوني الأوروبي».

وأشارت إلى وجود ثلاثة خيارات؛ وهي اتخاذ إجراءات انتهاك جديدة، أو تفعيل آلية حماية الموازنة الجديدة لوقف التمويل، أو استخدام المادة 7 التي يمكن أن تؤدي في النهاية لتجريد بولندا من حقوق التصويت في الاتحاد الأوروبي.