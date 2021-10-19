بحضور أفارقة وآسيويين...الزاوية التجانية بالمغربلين تحتفل بالمولد النبوى

احتفلت الطريقة التجانية الصوفية فى المغربلين بالمولد النبوى الشريف، بمشاركة عدد كبير من المريدين الأفارقة والآسيويين الدارسين فى الأزهر الشريف، بحضور شيخ الطريقة محمد الحافظ التجانى .

الطريقة التجانية

وقال “التجانى”، إن الإحتفال بالمولد النبوى الشريف، ذكرى غالية على قلوب المريدين والمحبين الذى يأتوا من داخل وخارج مصر للمشاركة فى هذه المناسبة التى تؤكد على محبة الناس لرسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم .

وتابع: الطرق الصوفية تحتفى بهذه الذكرى المباركة إيماناً منها بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرورة الفرح فى مولده المبارك الذى كان ميلاد خيراً للبشرية جمعاء وهذا يعلمه القاصى والدانى .

كانت المشيخة العامة للطرق الصوفية، قد أعلنت عن تنظيمها لاحتفالات المولد النبوي الشريف، اليوم الثلاثاء ، بمسجد الإمام الحسين، بحضور 100 عالم وشيخ من علماء التصوف والأزهر الشريف.

الطريقة التجانية

وتابعت المشيخة العامة في بيانها، أن المولد النبوي الشريف ذكرى يحتفل بها المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، والطرق الصوفية تهتم بهذه الذكرى اهتماماَ بالغ لما لها من أهمية كبرى عند جموع المسلمين ومريدي وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تحتفل الطرق الصوفية، بالمولد النبوي الشريف، غداً بعدما تم إلغاء الموكب الصوفي الذى كان يعقد كل عام، وذلك نظرًا للإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، و طالبت الطرق الصوفية مريديها وأتباعها، عدم تنظيم حشود أو مواكب حفاظا على الأرواح.

الطريقة التجانية

يحضر الاحتفال الدكتور عبد الهادى القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس مجلسها الأعلى، بالإضافة إلى السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، 100 شيخ من مشايخ الطرق الصوفية وممثلين عن الأزهر الشريف، والافتاء، والأوقاف، بالإضافة إلى عدد محدود من الحضور في ضوء حرص المشيخة على مراعاة التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.