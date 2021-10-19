الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» توزيع أجهزة «التابلت» على الطلاب أول نوفمبر المقبل

أجهزة التابلت
أجهزة التابلت

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إنه سيتم تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام، فور الانتهاء من عملية الحصر لعدد الطلاب، الذين قاموا بتسديد قيمة تأمين أجهزة التابلت والتي تبلغ 100 جنيه.

وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أنه فور الانتهاء من تحديد عدد الطلاب سيتم تحديد عدد الأجهزة المقرر توزيعها على المديريات التعليمية، وفق الخريطة الزمنية للوزارة، ومقرر توزيع التابلت أول شهر نوفمبر المقبل.

ووجهت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية، بضرورة عمل حصر لعدد طلاب الصف الأول الثانوي العام، الذين قاموا بدفع التأمين للتابلت الذي يبلغ قيمة 100 جنيه.

وناشدت وزارة التربية والتعليم، جميع طلاب الصف الأول الثانوي، بضرورة دفع قيمة تأمين التابلت، موضحا ان الطلاب الذين لم يسددوا قيمة التأمين لم يحصلون على جهاز التابلت.

وتقوم المدارس، بتسليم  الكتب المدرسية، للطلاب الذين قاموا بتسديد نصف قيمة المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الطلاب الذين يندرجون تحت فئات الإعفاءات من المصروفات الدراسية يجوز لهم التقدم ببحث اجتماعي لوزارة التضامن وتسليمه إلى الإخصائي الاجتماعي بالمدرسة لتطبيق الإعفاء من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات " المصروفات"، ويقوم المسئول المالى بالمدرسة بإعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة تتضمن بيانات الطلاب التي تندرج تحت فئات الإعفاء من المصروفات المدرسية والمستندات الدالة على الإعفاء وإرسالها إلى قسم الإحصاء بالمديرية، لتسجيلها على الموقع الخاص بالإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وانطلق العام الدراسي الحالي 2021-2022، السبت 9 أكتوبر الماضي، وسط استعدادات مكثفة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم جميع المنشآت التعليمية، وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

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