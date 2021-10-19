الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة ٥٣عاملا بمصالح حكومية فى مدينة الدلنجات للتحقيق

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة متابعة الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بالمصالح والهيئات الحكومية والخدمية لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين  وسرعة العرض على الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 

ونفذت الوحدة  المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة المحاسب مجدي ابراهيم بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملة تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية والخدمية أسفرت عن إحالة ٥٣ من العاملين للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني.

وأكد المحاسب مجدى ابراهيم رئيس مدينة الدلنجات أنه سيتم إعداد مذكرة بالاسماء لعرضها على الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار في تكثيف الحملات المكبرة بالتعاون مع الوحدات المحلية وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بالمنظومة داخل المصالح الحكومية المختلفه.

من ناحية أخرى، وجه اللواء هشام آمنة بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدى الإلتزام بالقوانين والإشتراطات الصحية  حفاظاً على صحة المواطنين.

وشنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم حمادة بالتنسيق مع لجنة الصحة العامة حملات مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية أسفرت عن ضبط : مصنع لانتاج حلاوة المولد بدون ترخيص وتم التحفظ على كمية الحلاوه الموجوده بالمصنع،١٢ كيلو كبده فى محلات بيع اللحوم المجمده غير صالحه الاستهلاك الآدمى، تحرير ٦ محاضر عدم إعلان عن أسعار لانشطه تجارية، تحرير ٧ محاضر عرض لحوم مكشوفه لمحلات جزارة.

 وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

العاملين البحيرة محافظ البحيرة الإجراءات القانونية المصالح الحكومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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