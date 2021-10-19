الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المتهم بالتحرش بفتاة مترو الأنفاق يستأنف على حبسه 3 سنوات

حبس
حبس

تقدم المتهم بالتحرش بفتاة داخل عربة مترو الأنفاق باستئناف على حكم حبسه 3 سنوات و6 أشهر، أمام محكمة مستأنف قصر النيل.

كانت محكمة جنح قصر النيل قضت بحبس الشاب المتهم بالتعرض لفتاة بعربة مترو الأنفاق بمحطة السادات 3 سنين و6 شهور وتغريمه 1000 جنيه.

كانت النيابة العامة أحالت متهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لتعرضه لأنثى بعربة مترو الأنفاق -بمحطة السادات- بإتيانه قبلها أمورًا وإيحاءات بالفعل والإشارة، وتكراره ذلك بملاحقتها وتتبعها، وارتكابه على هذا النحو فعلًا فاضحًا مخلًّا بالحياء علنًا، وذلك بعد خمسة أيام من يوم حدوث الواقعة.

هذا وقد شاهدت النيابة العامة آلات المراقبة بمحطة مترو السادات، فأبصرت الجاني مُتتبعًا المجني عليها عقب ترجلهما من عربة المترو حتى خروجها من المحطة.

وعقب تحديد الشرطة شخص المتهم ضبطته نفاذًا لأمر النيابة العامة وعُثر بحوزته على جوهر مخدر، واستجوبته النيابة العامة فقرر ارتكابه ما صُوِر بالمقطع بدعوى إصابته بمرض جلدي مُنكرًا تعرضه للمجني عليها، فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًا، وقدمته لمحاكمة جنائية عاجلة.

 

المتهم يستأنف مترو الأنفاق فتاة التحرش محكمة مستأنف قصر النيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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