الفلك: الإحساس بزلزال كريت استمر 4 -10 ثوان ومتوقع حدوث توابع

قال رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي إن الإحساس بالهزة الأرضية التي وقعت صباح اليوم بقوة 2ر6 على مقياس ريختر شرق كريت (على بعد 390 كم شمال الإسكندرية) استمر من 4 إلى 10 ثوان.

وأشار القاضي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إلى أنه من المتوقع حدوث توابع (هزات ارتدادية) لكن بقوة أقل من الزلزال الرئيسي، الذي حدث صباح اليوم.

وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد سجلت اليوم هزة أرضية شرق كريت (على بعد 390 كم شمال الإسكندرية)، بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر في الساعة السابعة و32 دقيقة و29 ثانية صباح اليوم، وقعت على خط عرض 34.59 درجة شمالا، وخط طول 28.59 درجة شرقا، وعلى عمق 31.56 كم.

ولم يرد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أى خسائر فى الأرواح والممتلكات.