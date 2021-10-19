برلمانية «حماة الوطن» تهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بالمولد النبوي

تتقدم الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة ذكرى مولد نبى الرحمة سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة بالخير والرحمة والسلام على الجميع.

وقالت الهيئة، في بيان أصدرته، اليوم، أن هذه الذكرى العزيزة على قلوب كل المسلمين يجب أن نستلهم منها روح الصبر والمثابرة والرحمة وأن تتوحد الصفوف بين المسلمين فى شتى أنحاء العالم من أجل نهضة العالم الإسلامية.

ودعا النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن يحفظ أبناء الجيش والشرطة وان يجعل مصر بلدا للآمن والامان، والتصدى لأعداء الوطن والحفاظ على مقدراته وثرواته.

كما توجه شلبي، بالتهنئة إلى جموع شعب مصر العظيم والمسلمين فى كافة ربوع العالم العربى والإسلامى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، مؤكداً أن قراءة تاريخ النبوة نستلهم منها روح القوة والبناء، وتحث على التمسك بأخلاق وسيرة خير خلق الله أجمعين وتحقيق مقاصد الإسلام السمحة.