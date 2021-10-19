الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلمانية «حماة الوطن» تهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بالمولد النبوي

النائب أحمد بهاء
النائب أحمد بهاء شلبي

تتقدم الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة ذكرى مولد نبى الرحمة سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة بالخير والرحمة والسلام على الجميع.

وقالت الهيئة، في بيان أصدرته، اليوم، أن هذه الذكرى العزيزة على قلوب كل المسلمين يجب أن نستلهم منها روح الصبر والمثابرة والرحمة وأن تتوحد الصفوف بين المسلمين فى شتى أنحاء العالم من أجل نهضة العالم الإسلامية.

ودعا النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن يحفظ أبناء الجيش والشرطة وان يجعل مصر بلدا للآمن والامان، والتصدى لأعداء الوطن والحفاظ على مقدراته وثرواته.

كما توجه شلبي، بالتهنئة إلى جموع شعب مصر العظيم والمسلمين فى كافة ربوع العالم العربى والإسلامى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، مؤكداً أن قراءة تاريخ النبوة نستلهم منها روح القوة والبناء، وتحث على التمسك بأخلاق وسيرة خير خلق الله أجمعين وتحقيق مقاصد الإسلام السمحة.

الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن حزب حماة الوطن مجلس النواب النائب أحمد بهاء شلبي الرئيس عبدالفتاح السيسي

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