9 طلبات إحاطة على طاولة «صحة البرلمان» خلال اجتماعها.. اليوم

تعقد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، 3 اجتماعات اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، تناقش خلالهم 9 طلبات إحاطة مقدمين لعرض مشاكل بعض القرى والمراكز في المحافظات المختلفة.

وتناقش اللجنة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من قبل النواب، أولها طلب المقدم من النائب أحمد حته، بشأن استكمال بعض الأجهزة الطبية بمستشفى (مغاغة ــ والعدوة ــ وبني مزار) محافظة المنيا، وطلب من النائب رياض عبدالستار، بشأن سرعة دعم مستشفى ملوي التخصصي بالمستلزمات والأجهزة والأمصال اللازمة لخدمة المرضى، وسرعة تطوير الوحدات الصحية بمركز ملوي (قرى ملوي)، سرعة تشغيل مراكز الأمومة والطفولة بقلندول وتشغيله وتنفيذ التأمين الصحي، سرعة الموافقة على تخصيص مستشفى التكامل بالأشمونين كتأمين صحي لخدمة أبناء ملوي.

ويناقش الاجتماع الثاني مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد الشيشيني، بشأن، غلق مستشفى كوم حمادة الشهيرة بالحميات وتضرر المواطنين، وكذلك الإهمال الكبير في محافظة البحيرة وعدم وجود مستشفيات، وكذلك الإهمال بجميع الوحدات الصحية في مركز كوم حمادة، ونقص الأطباء ببعض مستشفيات مركز كوم حمادة، وأخيرًا ارتفاع أسعار الخدمات للمواطنين بمستشفى كوم حمادة.

وتناقش اللجنة الطلب المقدم من النائب محمد عزت عرفات، بشأن تحويل مستشفى إيتاي البارود من مستشفى مركزي إلى مستشفى عام، وكذلك تطوير مستشفى حميات إيتاي البارود ومستشفى حميات شبرا خيت، والطلب المقدم من النائبة سناء برغش، بشأن خلو مستشفيات محافظة البحيرة بالكامل من وحدات رعاية مركزة للأطفال أو حضانات بأجهزة تنفس عالية التردد، والانتهاء من تجهيز وتشغيل وحدة الحروق بالمعهد القومي الطبي.

وخلال الاجتماع الثالث، تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد عبدالرحمن راضي، بشأن قيام وزارة الصحة بعرض رسومات لمستشفى بولاق أبو العلا، وعدم إفصاح وزارة الصحة عن مصدر التمويل للمستشفى، وهل تم الاعتماد المالي لإعادة إنشائها؟ وهل سيتم تشغيلها بنظام اقتصادي أم استثماري؟، وعدم وجود لائحة مالية للأطباء العاملين في مستشفيات وزارة الصحة.

وطلب الإحاطة من النائبة رشا أبو شقرة، بشأن، تحويل المركز الحضري بكفر طهرمس إلى مستشفى اليوم الواحد، وطلب النائب مكرم رضوان، بشأن عدم وضع سياسة موحدة لتوزيع خريجي التمريض على مستوى الجمهورية بنقل الممرضات القدامى الراغبات في النقل.