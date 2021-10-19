واشنطن: نواصل المشاورات مع أنقرة بشأن مقاتلات «إف-35»

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تواصل المشاورات مع أنقرة بشأن تسوية الجدل حول مشاركة تركيا في البرنامج الخاص بمقاتلات "إف-35" الأمريكية الحديثة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي له، إن وزارة الدفاع تواصل المشاورات مع تركيا لتسوية الخلاف بشأن "إف-35"، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأكد كذلك أن تركيا أبدت اهتمامًا بشراء مقاتلات "إف-16" الأمريكية، مضيفًا أن الولايات المتحدة لم تقدم أي عرض لتركيا ردًا على طلبها.

يذكر أن الولايات المتحدة استبعدت تركيا من البرنامج الخاص بمقاتلات "إف-35" الأمريكية ردًا على شراء أنقرة أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي، وتراجعت الولايات المتحدة عن تسليم المقاتلات لتركيا في إطار الصفقة بشأن "إف-35"، وطردت الطيارين الأتراك المشاركين في برنامج التدريبات لقيادة الطائرات المذكورة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، أنها ستمنح 105 ملايين دولار للشركات الصغيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من تطوير تقنيات الطاقة النظيفة.

وذكرت الوزارة- في بيان اليوم- أن ذلك يأتي كجزء من التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ببناء اقتصاد للطاقة النظيفة وتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية خلال 2050.

وأضاف البيان، أن الـ105 ملايين دولار ستدعم مشروعات تتراوح من تكنولوجيا الطاقة والزراعة المستدامة إلى مراقبة الغلاف الجوي وإزالة الكربون، مشيرًا إلى أن الشركات الصغيرة التي تلقت في السابق منحًا من وزارة الطاقة للبحث والتطوير حققت مبيعات تزيد على 1.7 مليار دولار.

ولفت البيان إلى أن وزارة الطاقة الأمريكية ساعدت مؤخرًا في دعم تطوير تقنيات جديدة يمكنها قياس التفاعلات الكيميائية النانوية، وأتمتة الاتصال البصري في مراكز البيانات المتقدمة، وقياس الهباء الجوي لأبحاث المناخ.