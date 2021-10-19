الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: نواصل المشاورات مع أنقرة بشأن مقاتلات «إف-35»

إف-35
إف-35

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تواصل المشاورات مع أنقرة بشأن تسوية الجدل حول مشاركة تركيا في البرنامج الخاص بمقاتلات "إف-35" الأمريكية الحديثة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي له، إن وزارة الدفاع تواصل المشاورات مع تركيا لتسوية الخلاف بشأن "إف-35"، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأكد كذلك أن تركيا أبدت اهتمامًا بشراء مقاتلات "إف-16" الأمريكية، مضيفًا أن الولايات المتحدة لم تقدم أي عرض لتركيا ردًا على طلبها.

يذكر أن الولايات المتحدة استبعدت تركيا من البرنامج الخاص بمقاتلات "إف-35" الأمريكية ردًا على شراء أنقرة أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي، وتراجعت الولايات المتحدة عن تسليم المقاتلات لتركيا في إطار الصفقة بشأن "إف-35"، وطردت الطيارين الأتراك المشاركين في برنامج التدريبات لقيادة الطائرات المذكورة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، أنها ستمنح 105 ملايين دولار للشركات الصغيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من تطوير تقنيات الطاقة النظيفة.

وذكرت الوزارة- في بيان اليوم- أن ذلك يأتي كجزء من التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ببناء اقتصاد للطاقة النظيفة وتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية خلال 2050.

وأضاف البيان، أن الـ105 ملايين دولار ستدعم مشروعات تتراوح من تكنولوجيا الطاقة والزراعة المستدامة إلى مراقبة الغلاف الجوي وإزالة الكربون، مشيرًا إلى أن الشركات الصغيرة التي تلقت في السابق منحًا من وزارة الطاقة للبحث والتطوير حققت مبيعات تزيد على 1.7 مليار دولار.

ولفت البيان إلى أن وزارة الطاقة الأمريكية ساعدت مؤخرًا في دعم تطوير تقنيات جديدة يمكنها قياس التفاعلات الكيميائية النانوية، وأتمتة الاتصال البصري في مراكز البيانات المتقدمة، وقياس الهباء الجوي لأبحاث المناخ.

الولايات المتحدة روسي ربو على روسية امريكية الزراعة الخارجية التزام

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

زلزال بقوة 6.4 درجات يشعر به سكان القاهرة وشمال مصر

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

الرئيس يصل أثينا للمشاركة فى القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص

«محلية البرلمان» تبحث أثر تطبيق قانون تنظيم المركبات في الشوارع ولائحته

رفض حضور التحقيق.. كواليس استقالة مستشار شيخ الأزهر السابق من مجلس الدولة

اليوم.. مجلس النواب يواصل جلساته لنظر الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الأمن الإنسانى

ماجدة الجندى

عطر المحارب فى ذكرى رحيل «جيمى»

أحمد أبوخنيجر

المولد النبوى والوجدان المصرى

منى رجب

النمو السكانى.. نقمة تحتاج حلولًا عاجلة

ماجد حبته

هدية «الطيب».. و«هبد» الأشرار

حسين دعسة

الولايات المتحدة الأمريكية في الظلام..!

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

صور

إطلالات النجوم في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

محطة تل أبيب

المزيد

سلام جديد.. إسرائيل تجرى محادثات للتطبيع مع جزر القمر

وقوع إصابات فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب جنين

نائب أردنى: القدس تتعرض لأبشع هجمة إسرائيلية بهدف تهويدها وتهجير أهلها