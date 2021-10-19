الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مهرجان الجونة.. «الدستور» ترصد أبرز إطلالات الفنانات بعد انتهاء اليوم الخامس

إطلالات الفنانات
إطلالات الفنانات من مهرجان الجونة

تستمر فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حيث انتهى أمس الإثنين، اليوم الخامس، الذي بدا يوم الخميس الماضي من الشهر الجاري، وتصدرت فعليات المهرجان محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي منذ اليوم الأول له.

 

وتظهر الفنانات على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ترتدي أحدث الفساتين، وإجراءها، لتظهر تألقها وأنوثتها.

 

وفي هذا السياق يستعرض لكم "الدستور" أبرز إطلالات الفنانات في اليوم الخامس من مهرجان الجونة:

شيرين رضا

إطلالة شيرين رضا

أطلت النجمة شيرين رضا، على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة في يومه الخامس بـ فستان أسود قصير مفتوح من منطقة الصدر.

 

ونسقت رضا مع الإطلالة حقيبة سوداء صغيرة، وحذاء من نفس اللون.

 

وظهرت شيرين رضا بإطلالة ماكياج خفيف، وشعر مسدول على الكتف.

درة

إطلالة درة

أبهرت الفنانة درة الجميع، خلال إطلالتها باليوم الخامس من مهرجان الجونة، حيث أطلت بفستان "بمبي"، حيث شبه البعض بإطلالات الراحلة سعاد حسني.

وظهرت درة بحقيبة يد فضية، وعدد من الإكسسوارات البسيطة التي ساهمت في إبراز إطلالها مميزة لها.

منى زكى بالأحمر فى خامس أيام مهرجان الجونة السينمائى
منى زكى

إطلالة منى زكي

خطفت النجمة منى زكي الأنظار خلال فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي.

وارتدت منى على السجادة الحمراء فستانا قصيرا بأكمام طويلة ومفتوحة من الشيفون باللون الأحمر.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الفضي وصندلا مفتوحا بنفس اللون، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع والميكب بألوان هادئة.

نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالتها في مهرجان الجونة.. والمتابعون: ”الملكة” (صور) | الفن | جريدة الطريق
نسرين طافش

إطلالة نسرين طافش

لفتت النجمة السورية نسرين طافش الأنظار بإطلالة أنيقة علي ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي.

أرتدت طافش بفستان "موف" طويل، كما نسقت مع الإطلالة حزاما أسود يتوسط البطن، وحذاء فضي.

وداعبت الفنانة السورية الحاضرين والمصورين في ريد كاربت الحفل الموسيقى الخاص بأغاني الأفلام والمقام حاليًا بقاعة البلازا.

هدى المفتي في جلسة تصوير من &quot;الجونة&quot; | صور - بوابة الأهرام
هدى المفتي

إطلالة هدى المفتي

أطلت النجمة هدى المفتي، على الريد كاربت، بمهرجان الجونة في دورته الخامسة، بإطلالة برزت جمالها.

وظهرت المفتي بكروب توب بمزيج من الألوان، بفتحة من عند الصدر، وجيبة بكرانيش، كما نسقت معه سليبر باللون الأسود.

واعتمدت على وضع مكياجاً قوي، وأقراط كبيرة، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفوعاً بقصة الذيل حصان.

امينة خليل

إطلالة أمينة خليل

خطفت الفنانة أمينة خليل الأنظار فور دخولها على ريد كاربت المهرجان حيث كانت ترتدي فستان فضي قصير، واستطاعت أن تلتقط العديد من اللقطات الجذابة فور بدأ التصوير، وسرعان ما اندمجت أمينة خليل مع التصوير ورقصت على الريد كاربت بشكل سريع وذهبت علي الفور.

سمية الخشاب تتألق في مهرجان الجونة بإطلالة جديدة - اليوم السابع
سمية الخشاب

إطلالة سمية الخشاب بالفستان الأسود

لفتت الفنانة سمية الخشاب الانتباة بالفستان الأسود الجلد عند قيام المصورين بالتقاط بعض الصور لها خلال فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة.

وكان الفستان جلد أسود  مع حقيبة يد سوداء، بجانب مكياج بسيط ساهم في تصدرها لجذب الأنظار.

سمية الخشاب بإطلالة جريئة على الريد كاربت في خامس أيام الجونة | المصري اليوم
سمية الخشاب

إطلالة سمية الخشاب بالفستان البمبي

لم تقتصر على اللون الأسود لكنها خطفت الأنظار بإطلالة ثانية جريئة على ريد كاربت مهرجان الجونة في اليوم الخامس.

 وكان فستان لونه بمبي لامع، مع وجود اكسسوارت  بسيطة أبرزت إظهار الإطلالة.

ثراء جبيل

إطلالة ثراء جبيل

منذ اليوم الأول خطفت الممثلة الشابة ثراء جبيل الأضواء بإطلالاتها الجريئة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي.
 

وأطلت الفنانة الشابة ثراء جبيل بفستان أبيض قصير مرصّع ببعض الورود.

 

ونسقت ثراء مع الإطلالاتها شعرًا مفرود، وعددًا من الإكسسوارات البسيطة.

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