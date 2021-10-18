الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

نقيب الأشراف: الرئيس السيسي يحب آل البيت فأحبوه

نقيب الأشراف خلال
نقيب الأشراف خلال الاحتفال

قال السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يحب آل البيت عليهم السلام فأحبوه، موجها الشكر نيابة عن جموع الأشراف بمصر والعالم للرئيس السيسى على توجيهاته بالاهتمام بمقامات آل البيت فى مصر.

وهنأ نقيب الأشراف، الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف، سائلاً الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على الرئيس وعلى الشعب المصري كله وعلى الإنسانية جمعاء بالخير واليمن والبركة.

وخلال كلمته باحتفالية الرابطة العلمية العالمية للأنساب الهاشمية، قال نقيب الأشراف، إن ميلاد النبي سيد الخلق حدثا عظيما، ولذلك علينا الاقتداء بالنبي الكريم، واستلهام الدروس والمعاني الإنسانية التي جسدتها سيرته النبوية الشريفة.

ودعا نقيب الأشراف المولى عز وجل  أن يعيد هذه الأيام على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، وأن يوفق قادتها ورؤساءها إلى ما فيه خير البلاد والعباد.

من ناحيته، قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن من اتبع رسول الله فهو من آله وأحبابه فعندما تحدث الصحابة عن الأنساب قال صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت، فهذا دليل على أن من اتبع سنته واحب الرسول الكريم يكون من آله وأحبابه، ولذلك مسؤوليتنا أن ننفض هذا الغبار الذي تراكم طويلا من فقه المتشددين ومواجهة بعض الأفكار التي أدت إلى قساوة القلب وابتعدت عن صحيح الدين بل عن الفهم الرشيد للدين الحنيف، وأظهرت الإسلام فى صورة الاحتراب مع العالم كله. 

السيد محمود الشريف نقيب الأشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية جموع الأشراف مقامات آل البيت فى مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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