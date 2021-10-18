«ثقافة شلاتين» تناقش تطوير التعليم.. وتنظم ورشة حكى عن غزوة بدر

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، باقة متنوعة من الفعاليات بفرع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد ادريس.

حيث نفذ بيت ثقافة أم الحويطات ورشة حكي عن "غزوة بدر" حكاها سعد أبو الفضل، قائلا: وقعت في السابع عشر من رمضان فى العام الثانى من الهجرة بين المسلمين بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبيلة قريش بقيادة عمرو بن هشام المخزومى القرشى، وهى اول معركة من معارك الإسلام الفاصلة، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى منطقة بدر، وبدر بئر مشهورة تقع بين مكة والمدينة وانتهت بانتصار المسلمين.

بينما عقد قصر ثقافة الغردقة محاضرة بعنوان "التخلص من العصبية والانفعالات" ضمن محاضرات التنمية البشرية تحدثت د. جيهان أحمد شوقي فيها عن طرق التخلص من العصبية ومنها، تحديد الأسباب وكيفية البدء في حلها، والتفكير الجيد بأكثر من طريقة، مؤكدة علي أهمية وضرورة التفكير قبل الكلام للتحكم في الغضب وتجنب الوقوع فيه، كذلك تخصيص وقت الراحة والاسترخاء والتأمل لتهدئة النفس، ومواجهة الحياة بهدوء للسيطرة على الغضب دون انفعالات.

أقيم العرض الفني الشهري لفرقة الغردقة الفنون الشعبية وتضمن أوبريت غنائي بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر، فقرة الرفيحي وفقرة هلت ليالي مع مدرب الفرقة الفنان علاء عبدالرازق.

وفى قصر ثقافة الشلاتين أقيمت محاضرة بعنوان "تطوير التعليم" حاضرها عبد الناصر محمد، موضحا أن تطوير التعليم عن بعد هو أحد وسائل التطوير التى حدثت نتيجة تطور وسائل الاتصال، فمن خلال الأقمار الصناعية يستطيع الطلاب أن يحصلوا على المحاضرات من خلال البث المباشر، كما أنه من خلال التعليم عن بعد يستطيع الطلاب أن يقوموا بإجراء الامتحانات وأن يحصلوا على كافة الشهادات فى جميع العلوم، ويتسم بالكثير من المميزات التي من أهمها توفير الوقت، ونتيجة للظروف التى مر بها العالم ازدادت أهمية التعليم عن بعد وأصبح الاعتماد عليه بشكل أساسى.

فيما بثت مكتبة الخالدين بسفاجا محاضرة بعنوان "جماليات فن الرواية" قدمها محمود عبد الستار، وتحدث عن فن الرواية وجوانب الجمال في صياغة النص الأدبي لها، كما نظمت مكتبة الطفل والشباب بالقصير ورشة فنية "إعادة تصنيع الفليين الابيض ليصبح سليكون" بالمعهد الاعدادى الأزهر بالقصير مع المدربة أسماء عبدالرحيم.