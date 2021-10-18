الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

كلية اللغة العربية بالقاهرة تحتفى بذكرى المولد النبوى

كلية لغة عربية
كلية لغة عربية

احتفت كلية اللغة العربية بالقاهرة اليوم، بالتعاون مع فريق «أزهريون على المنهج»، بذكرى مولد الحبيب المصطفى- صلى الله عليه وسلم، وذلك برعاية  الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر. 

وحضر الحفل الدكتور محمد مهنا -المستشار السابق فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والدكتور غانم السعيد، عميد الكلية، والدكتور صلاح عاشور، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد المليجي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، ولفيفٌ من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

وبدأ الحفل بتلاوة آياتٍ من الذِّكْر الحكيم، وأداء النشيد الوطني بعدها قدم عميد الكلية التهنئة للحضور والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا الطلاب إلى الاقتداء بهديه- صلى الله عليه وسلم-، واتباع سنته، كما قدَّم الشكر  الدكتور محمد المحرصاوي.

وبيَّن الشيخ محمود ربيع، رئيس فريق «أزهريون على المنهج»، أن الاحتفال بمولد النبي- صلى الله عليه وسلم- هو احتفال بنعمةٍ من نعم الله علينا.

وتحدَّث الدكتور محمد مهنا عن دور كلية اللغة العربية بالقاهرة في الحفاظ على اللغة العربية والهويَّة الإسلامية. معددا صفات واخلاق الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وحثَّ الحضور على ضرورة التمسك بسُنَّته صلى الله عليه وسلم.

وفي الختام ألقى شاعر الأزهر، الدكتور علاء جانب، أستاذ الأدب والنقد بالكلية، عدة قصائد في مدح الرسول- صلى الله عليه وسلم-، منها قصيدة «المقام»، تلا ذلك إلقاء عدد من طلاب الكلية وخريجيها قصائد في مدحه صلى الله عليه وسلم.

كلية اللغة العربية أزهريون على المنهج المولد النبوي كلية اللغة العربية بالقاهرة مولد الحبيب المصطفى الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر

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وائل لطفي

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