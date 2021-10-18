بفستان أسود قصير.. شيرين رضا تتألق على ريد كاربت الجونة

تألقت الفنانة الجميلة شيرين رضا، مساء الاثنين، على ريد كاربت مهرجان الجونة في يومه الخامس بفستان قصير.

وأطلت شيرين بفستان أسود قصير مفتوح من منطقة الصدر، حيث نسقت مع الإطلالة حقيبة سوداء صغيرة، وحذاء من نفس اللون.

واعتمدت شيرين رضا مع الإطلالة ماكياج خفيف، إضافة إلى شعر مسدول على الكتف، الذي ساهم في تميز الإطلالة.

فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة

يشهد اليوم الخامس من فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى، الإثنين العديد من عروض الأفلام في المسابقات المخلقة للمهرجان، ويأتي فيلم "قمر 14" على رأس جدول عروض اليوم ضمن قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة، لاسيما أنه يشهد عرضه العالمى الأول، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من الفنانين في بطولته، حيث يعرض الساعة الساعة 10 مساء بقاعة بلازا للمؤتمرات على أن تقام سجادة حمراء لنجوم وحضور الفيلم قبل عرضه.

تدور أحداث فيلم "قمر 14" حول 5 حكايات مختلفة الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والتانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيط، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

ويسبق عرض الفيلم حفل بعنوان "السينما في حفل موسيقى" الساعة 7 مساء ويقام لها سجادة حمراء أيضاً لحضور الحفل.

وفى مسابقة الأفلام الطويلة يعرض اليوم أفلام "مقصورة رقم 6" إنتاج فنلندا، ألمانيا، إستونيا، روسيا الساعة 6.45 مساء في قاعة أوديماكس، وفيلم "ريش" من مصر الساعة 12.30 ظهراً، وفيلم "كلارا سولا" إنتاج السويد، بلجيكا، كوستاريكا، ألمانيا، الساعة 3.45، وفيلم "غروب الساعة" إنتاج المكسيك، فرنسا، السويد الساعة 6.45 مساء، وفيلم "ذات مرة في كالكوتا" إنتاج الهند، فرنسا، النرويج الساعة 9.30 مساء، في قاعة "سى سينما 1".