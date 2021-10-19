الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

المرة التى قرر فيها جمال الغيطانى اعتزال الكتابة

جمال الغيطاني
جمال الغيطاني

هدد الكاتب المصري الكبير جمال الغيطاني، باعتزال الكتابة على خلفية أزمة الثقافة المصرية، والتي أخذت أبعادًا خطيرة مع ديوان"السيدة البيضاء" للشاعر جوزيف حرب، من مصادرة السلطات المصرية للديوان ومنع تداوله في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

واعتبر «الغيطاني»، أن وزير الثقافة فاروق حسني في ذلك الوقت يقود حملة لحصار الكتابة استعان فيها بأدباء وأكاديميين وسياسيين للإيحاء بأن المثقفين إباحيين ويعملون ضد الدين.

وكان ديوان «السيدة البيضاء» أول ضحايا أزمة الثقافة المصرية وهاجس المخاوف من استخدام الكتب في معرض القاهرة في حملة جديدة ضد وزارة الثقافة.

وكان فارق حسني، قد أصدر قرارًا بمصادرة ثلاث روايات صدرت عن سلسلة أصوات أدبية بقصور الثقافة، وإقالة رئيس الهيئة علي أبو شادي بعد أن حملة المسئولية عن نشرها.

وقال «الغيطاني»، في ذلك الوقت، إن الازمة استفحلت وأخذت أبعادًا خطيرة، وطوال 45 عامًا مارست فيها الكتابة لم أشعر بأن هناك تضييقًا وتعتيمًا على مناخ الأدب كما يحدث الآن، بعدما تحول الأمر إلى حصار كامل ضد الكتاب المبدعين وتوصيفهم بأنهم إباحيين ومن دعاة الانحلال والفجور، مشددًا على أن القاضي الطبيعي للأدب هو القارئ والناقد فقط، أما أن تختلط الأمور ويضفي معيار الأخلاق على الكتاب فلن يكون هناك أدبًا.

وتوقع «الغيطاني» أن أسوأ سنوات الأدب بدأت في مصر، وهناك سيف مسلط مفادة أن الأدباء يخرقون قيم المجتمع، ولا ننسى أن هذا المناخ بدأ بالهجوم على رواية نجيب بمحفوظ، وانتهى بمحاولة اغتياله.

وكشف «الغيطاني»، أنه يفكر فعليًا في اعتزال الكتابة، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع أن يحدث تشويه للأدب والأدباء كما يحدث الآن، وذلك حسبما ذكرت جريدة الحياة عام 2001.

ديوان السيدة البيضاء أزمة الروايات الثلاث جمال الغيطاني الكاتب الروائي جمال الغيطاني ذكرى جمال الغيطاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

رويترز: مخاوف من تفكك إثيوبيا عقب تجدد القتال فى تيجراى

مى وميار الغيطى بإطلالة مميزة على ريد كاربت الجونة السينمائى (صور)

رفض حضور التحقيق.. كواليس استقالة مستشار شيخ الأزهر السابق من مجلس الدولة

حسن الرداد يكشف حقيقة مشهد لـ دلال عبدالعزيز فى «سابع جار»

العنانى يكشف للشيوخ جهود مواجهة جائحة كورونا واجراءات استئناف الحركة السياحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الأمن الإنسانى

ماجدة الجندى

عطر المحارب فى ذكرى رحيل «جيمى»

أحمد أبوخنيجر

المولد النبوى والوجدان المصرى

منى رجب

النمو السكانى.. نقمة تحتاج حلولًا عاجلة

ماجد حبته

هدية «الطيب».. و«هبد» الأشرار

حسين دعسة

الولايات المتحدة الأمريكية في الظلام..!

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

صور

إطلالات النجوم في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

محطة تل أبيب

المزيد

سلام جديد.. إسرائيل تجرى محادثات للتطبيع مع جزر القمر

وقوع إصابات فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب جنين

نائب أردنى: القدس تتعرض لأبشع هجمة إسرائيلية بهدف تهويدها وتهجير أهلها