الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

3 من ذوي القدرات يحققون مراكز متقدمة في بطولة الجمهورية للتنس (فيديو)

الفريق
الفريق

عملت زهرة بلال، على تطوير حياة ابنتها “مريم” المصابة بمتلازمة داون منذ ولادتها، وإصابتها بمشاكل في القلب لتبدأ معها رحلة كفاح زادت عن 17 عامًا، بدأت من أروقة المستشفيات وانتهت بحصول الفتاة على ميداليا فضية، والمركز الثاني  في لعبة تنس الطاولة على مستوى الجمهورية.

وقالت الأم:"واصلت الليل بالنهار حتى أجعل منها شخصية ذات طابع في المجتمع في البداية عانت من مشاكل في القلب، مما دفعنا للدخول في عدة عمليات في القلب، ورغم ذلك لم استسلم في أن اجعل منها بطلة تبهر العالم".

وتابعت:"في البداية مارست السباحه ولكنها كانت أصعب من حالتها الصحية فاستقر الأمر أن حدد لها الطبيب أن تلعب تنس الطاوله، وبالفعل بدأنا مع الكابتن ايهاب الفطايري والذي بدأ معها من الصفر حتى حصلت على تصنيف ثاني جمهورية وحصلت على الميداليا الفضية".

وفي ذات السياق، قال الكابتن إيهاب الفطايري:"لدي ثلاث فتيات فريق لذوي الهمم وجميعهم حاصلين علي ميداليات رغم انعدام الإمكانيات إلا أنهم استطاعوا أن يحققوا إنجاز في اللعبة وحصلوا على مراكز جمهورية لذلك أنا فخور بهم كل الفخر".

وواصل “الفطايري”:"أتمني أن يكون هناك داعم لتلك الفتيات فهم يستحقون ذلك، فكيف لبطلات الجمهورية أن يذهبوا إلى البطولات علي نفقتهم الشخصية دون تدخل أو مساندة من الشباب والرياضة فهم يرفعون اسم مصر".

وأشار: إلى أنهم “يتحدون الصعاب من أجل تحقيق الميداليات إلا أن هناك تقاعس من قبل رجال الأعمال اللذين لا يساهمون في دعم الفريق، ويكتفون بأخذ اللقطه فقط ولا نراهم إلا في المناسبات، مع العلم أن هؤلاء الفتيات أبطال ومحققين من أقل الإمكانيات ميداليات وقاموا برفع اسم بورسعيد ومصر كلها”.

 

ضعف امكانيات فريق حقق مراكز

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

زلزالان في أسبوع واحد.. هل دخلت مصر الحزام النشط؟

زلزال بقوة 6.4 درجة يشعر به سكان القاهرة وشمال مصر

«الشراء الموحد»: استقبال الدفعة الثالثة من لقاح «جونسون أند جونسون» الإثنين

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

المستشارة ريم موسى توجه الشكر للرئيس السيسي على إتاحة الفرص للمرأة المصرية

«لو فيجارو» تكشف مخطط الرئيس الفرنسي لتشييد 6 مفاعلات نووية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الأمن الإنسانى

ماجدة الجندى

عطر المحارب فى ذكرى رحيل «جيمى»

أحمد أبوخنيجر

المولد النبوى والوجدان المصرى

منى رجب

النمو السكانى.. نقمة تحتاج حلولًا عاجلة

ماجد حبته

هدية «الطيب».. و«هبد» الأشرار

حسين دعسة

الولايات المتحدة الأمريكية في الظلام..!

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

صور

مؤتمر الخطيب

إطلالات النجوم في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

محطة تل أبيب

المزيد

سلام جديد.. إسرائيل تجرى محادثات للتطبيع مع جزر القمر

وقوع إصابات فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب جنين

نائب أردنى: القدس تتعرض لأبشع هجمة إسرائيلية بهدف تهويدها وتهجير أهلها