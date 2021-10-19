3 من ذوي القدرات يحققون مراكز متقدمة في بطولة الجمهورية للتنس (فيديو)

عملت زهرة بلال، على تطوير حياة ابنتها “مريم” المصابة بمتلازمة داون منذ ولادتها، وإصابتها بمشاكل في القلب لتبدأ معها رحلة كفاح زادت عن 17 عامًا، بدأت من أروقة المستشفيات وانتهت بحصول الفتاة على ميداليا فضية، والمركز الثاني في لعبة تنس الطاولة على مستوى الجمهورية.

وقالت الأم:"واصلت الليل بالنهار حتى أجعل منها شخصية ذات طابع في المجتمع في البداية عانت من مشاكل في القلب، مما دفعنا للدخول في عدة عمليات في القلب، ورغم ذلك لم استسلم في أن اجعل منها بطلة تبهر العالم".

وتابعت:"في البداية مارست السباحه ولكنها كانت أصعب من حالتها الصحية فاستقر الأمر أن حدد لها الطبيب أن تلعب تنس الطاوله، وبالفعل بدأنا مع الكابتن ايهاب الفطايري والذي بدأ معها من الصفر حتى حصلت على تصنيف ثاني جمهورية وحصلت على الميداليا الفضية".

وفي ذات السياق، قال الكابتن إيهاب الفطايري:"لدي ثلاث فتيات فريق لذوي الهمم وجميعهم حاصلين علي ميداليات رغم انعدام الإمكانيات إلا أنهم استطاعوا أن يحققوا إنجاز في اللعبة وحصلوا على مراكز جمهورية لذلك أنا فخور بهم كل الفخر".

وواصل “الفطايري”:"أتمني أن يكون هناك داعم لتلك الفتيات فهم يستحقون ذلك، فكيف لبطلات الجمهورية أن يذهبوا إلى البطولات علي نفقتهم الشخصية دون تدخل أو مساندة من الشباب والرياضة فهم يرفعون اسم مصر".

وأشار: إلى أنهم “يتحدون الصعاب من أجل تحقيق الميداليات إلا أن هناك تقاعس من قبل رجال الأعمال اللذين لا يساهمون في دعم الفريق، ويكتفون بأخذ اللقطه فقط ولا نراهم إلا في المناسبات، مع العلم أن هؤلاء الفتيات أبطال ومحققين من أقل الإمكانيات ميداليات وقاموا برفع اسم بورسعيد ومصر كلها”.