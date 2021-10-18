الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بعد اختياره شخصية العام الثقافية بـ«الشارقة للكتاب».. 5 معلومات عن طالب الرفاعي

الروائى الكويتي طالب
الروائى الكويتي طالب الرفاعي

اختارت هيئة الشارقة للكتاب، الأديب الكويتي طالب الرفاعي شخصية العام الثقافية لفعاليات الدورة الـ40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يقام هذا العام تحت شعار (هنا.. لك كتاب)، خلال الفترة من 3 إلى 13 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

ونستعرض أبرز 5 معلومات عن الأديب طالب الرفاعي:

_ روائي وقاص كويتي من مواليد عام 1958 حصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة الكويت عام 1982 وشهادة الماجستير (MFA) في الكتابة الإبداعية من جامعة كنجستون لندن . 

_ بدأ الكتابة الأدبية أثناء الدراسة الجامعية في منتصف السبعينيات. ترجمت بعض أعماله إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية.رأس لجنة التحكيم لجائزة البوكر العربية في دورتها الثالثة 2010. 

_ هو مؤسس ومدير الملتقى الثقافي في الكويت.

_ وكذلك مؤسس ومدير جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية. يعمل استاذ زائرا لمادة الكتابة الإبداعية في الجامعة الأمريكية في الكويت.

_ من أعماله الروائية :" أبوعجاج طال عمرك، أغمض روحي عليك، مرآة الغبش، حكايا رملية، سرقات صغيرة، ظل الشمس، رائحة البحر، الثوب، سمر كلمات، سرقات صغيرة".

وتستضيف أحدث نسخ المعرض الفائزين بجوائز نوبل للآداب والبوكر وصناع أشهر النصوص الدرامية في القرن العشرين وأبرز المبدعين والفنيين في العالم والمنطقة العربية على منصة واحدة ليحتفوا على أرض الشارقة مع جمهور المعرفة والكتاب بشعار "هنا.. لك كتاب"، محاطين بملايين الكتب التي يعرضها أكثر من 1566 ناشراً عربياً وأجنبياً من 83 دولة.

ويتحول مركز إكسبو الشارقة على مدار 11 يوماً إلى كرنفال عالمي للكتاب والإبداع والفن والمسرح إذ يجمع المعرض الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب وتقود فيه جهود تعافي صناعة النشر في العالم 85 كاتباً من 22 دولة وينظم أكثر من 970 ندوة وورشة إبداعية وعرضاً وأمسية وحواراً.

الروائي الكويتي طالب الرفاعي معرض الشارقة الدولي للكتاب الأدب الكويتي جائزة البوكر العربية رواية رائحة البحر

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