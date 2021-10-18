«التضامن» تطلق حملة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل»

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» التي تنفذها وزارة التضامن بالشراكة مع مؤسسة «حياة كريمة» في محافظة المنيا.

وتستهدف الحملة كافة القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» كما ستركز الحملة على نشر الوعي وتحفيز الخدمات بشأن أربع قضايا أساسية تحتل أولوية قصوى في الوقت الحالي وتشمل الزيادة السكانية والزواج المبكر وزواج الأقارب وتنمية الطفولة المبكرة بالحضانات دون سن الأربع سنوات والتمكين الاقتصادي للمرأة تحت مظلة برنامج فرصة، هذا بالاضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن تقديم الخدمات.

ومن المتوقع وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف أسرة بكل مركز تشمل عدد كبير من السيدات في سن الانجاب، وبصفة خاصة من تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة.

وأوضحت القباج أن هناك قضايا عديدة تعمل الوزارة على كفاية تقديمها، ومنها خدمات قوافل تنظيم الأسرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والجمعيات الأهلية، وخدمات اتاحة اصول انتاجية واقراض ميسر من ١٠-٢٠ الف جنيه مقرض ميسر لتشجيع المرأة الريفية على العمل، وخدمات التغذية والتطعيمات والاكتشاف المبكر للاعاقة للأطفال بالحضانات.

وتشهد المرحلة الأولى لحملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" الانطلاق في قرى حياة كريمة بأربع محافظات هي"بني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج"، وذلك بالشراكة مع مؤسسة "حياة كريمة"، بهدف تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية، تؤدي إلى تحسين جـودة الحياة لكافة أفراد الأسرة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة.

وأكدت القباج أن أهم وأخطر التحديات التى تواجه المجتمع المصري فى معركته ضد الفقر والمرض والتطرف تلك الثقافة التى بنيت على التمرد وغياب الوعي، مشيرة إلى أن القوة الحقيقية للدولة تكمنُ في ثقافة شعبها، وأن بقاءَ الدولةِ وتقدمها مرهونٌ بتحضرِ مواطنيها ووعيهم، وأن الثقافةَ المبنيةَ على الوعى الوطني السليم قادرة على أن تحول المجتمع إلى جنة تتسع للجميع.