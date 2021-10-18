الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أول دفعة تابلت تستغيث بوزير التعليم لخروج الجهاز من المنظومة

التابلت
التابلت

ناشد عدد من طلاب الصف الثالث الثانوي الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم بخروج التابلت الخاص بهم من منظومة الوزارة ؛ حتى يتم الاستفادة به فى الجامعة، خاصة أن هذا العام هو أول عام جامعى لهم.

بدأت المناشدة من ولية الأمر، مسؤولة تحيا مصر بالتعليم منى أبو غالى والتى قالت لـ"الدستور": "مناشدة من طلبة الصف الثالث الثانوى الذين أنهوا العام الدراسي والتحقوا بالجامعات والمعاهد وهم أول دفعة التابلت.. ياريت يتم العمل على إخراج التابلت الخاص بهم خارج منظومة الوزارة كي يستطيعوا الاستفادة به في الكليات والمعاهد؛ لأنه الآن لا فائدة له.

أضافت أبو غالى: «يناشد الطلاب د. طارق شوقي لمساعدتهم في الاستفادة منه في التعليم الجامعي، أتمني أن تجد هذه المناشدة استجابة».

وقال الطالب سمير محمد: “التابلت مقتصر، فقط، على الأبلكيشن الخاص بوزارة التعليم والآن بلا فائدة؛ لأن منظومة التربية والتعليم لم يستخدموها فى شئ خاص بالجامعة”.

بينما قالت الطالبة مروة محمود لـ"الدستور":"نحن فى الجامعة نحتاج إلى عمل أبحاث وسيرش مختلف تمامًا لذلك نريد أن يفتح التابلت جميع المواقع التى تساعدنا فى دراستنا، وليس فقط التى كانت تساعدما فى الصف الثالث الثانوي".

العام الدراسي وزير التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوق الصف الثالث الثانوي التعليم الجامعى

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