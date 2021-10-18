المؤسسة الوطنية للنفط الليبية تدين اختطاف اثنين من موظفيها

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اختفاء اثنين من موظفيها في ظروف غامضة في العاصمة طرابلس، فور خروجهما مساء الأحد، من مقر عملهما.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن هوية المختطفين الاثنين، هما خالد العاتي رئيس لجنة إدارة معهد النفط الليبي، ومدحت الزياني الموظف بشركة "أكاكوس" للعمليات النفطية.

وأشارت إلى أنه "مهما كانت دوافع وظروف الاختفاء سواء اعتقال أو قبض أو خطف، فإن المؤسسة الوطنية للنفط تستنكر وبشدة هذا العمل وترفض المساس بأي من موظفيها دون إذن النيابة العامة".

وطالبت المؤسسة، بإطلاق سراح العاتي والزياني فورا، محملة الجهات الخاطفة مسؤولية سلامتهم ورجوعهم لأسرهم سالمين.

وأعربت المؤسسة، عن بالغ قلقها إزاء مثل هذه الأعمال التي من شأنها أن تعيق سير عمل هذا القطاع الحيوي والحساس وتقف عائقا في طريق تحقيق أهدافه، مؤكدة أنها ستلجأ إلى كافّة الوسائل القانونية، وأنها بصدد مخاطبة مكتب النائب العام بالخصوص.