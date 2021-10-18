الإثنين 18 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المؤسسة الوطنية للنفط الليبية تدين اختطاف اثنين من موظفيها

النفط
النفط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اختفاء اثنين من موظفيها في ظروف غامضة في العاصمة طرابلس، فور خروجهما مساء الأحد، من مقر عملهما.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن هوية المختطفين الاثنين، هما خالد العاتي رئيس لجنة إدارة معهد النفط الليبي، ومدحت الزياني الموظف بشركة "أكاكوس" للعمليات النفطية.

وأشارت إلى أنه "مهما كانت دوافع وظروف الاختفاء سواء اعتقال أو قبض أو خطف، فإن المؤسسة الوطنية للنفط تستنكر وبشدة هذا العمل وترفض المساس بأي من موظفيها دون إذن النيابة العامة".

وطالبت المؤسسة، بإطلاق سراح العاتي والزياني فورا، محملة الجهات الخاطفة مسؤولية سلامتهم ورجوعهم لأسرهم سالمين.

وأعربت المؤسسة، عن بالغ قلقها إزاء مثل هذه الأعمال التي من شأنها أن تعيق سير عمل هذا القطاع الحيوي والحساس وتقف عائقا في طريق تحقيق أهدافه، مؤكدة أنها ستلجأ إلى كافّة الوسائل القانونية، وأنها بصدد مخاطبة مكتب النائب العام بالخصوص.

المؤسسة الوطنية للنفط الليبية طرابلس خالد العاتي بشركة أكاكوس الوطنية للنفط

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

لأول مرة فى مصر.. تراجع كبير فى معدلات استهلاك بنزين 80

حقيقة وجود نقص فى العدادات الكودية بشركات توزيع الكهرباء

بعد إثارتها الجدل.. قرارات جديدة لـ«التعليم» بشأن المصروفات الدراسية

رفض حضور التحقيق.. كواليس استقالة مستشار شيخ الأزهر السابق من مجلس الدولة

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث الطريق الأوسطى لـ5 وفيات

وفيات ومصابين في حادث تصادم مروع بين سيارتين في البدرشين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

أنيس البرعصى

البهجة تسيرعلى قدمين فى شوارع هذه المدينة

ماجد حبته

ضمير موظفى جوجل وأمازون!

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

صور

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحيي الذكرى الـ26 لاغتيال "رابين".. لماذا غاب نتنياهو؟

إسرائيل تنشر بطاريات القبة الحديدية على الحدود مع سوريا

رئيس الأوقاف بالقدس: السماح لليهود بالطقوس التلمودية في باحات الأقصى خطر كبير