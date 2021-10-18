الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخص يتاجر فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالقاهرة

متهم
متهم

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وحرر محضر بالواقعة. 

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بمزاولة نشاط غير مشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ويتخذ من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، وبحوزته عملات "أجنبية – محلية"، وبمواجهته اعترف بحيازته المبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة النقد الأجنبي جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة قسم شرطة عابدين

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شىء كبير يجرى

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