الإثنين 18 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 28

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد، الثلاثاء، معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون لطيفا ليلا على كافة الأنحاء.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، فضلا عن فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية على فترات متقطعة (20% تقريبا).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 28 19
الإسكندرية 26 20
وادى النطرون 27 20
طنطا 28 19
شبين الكوم 28 19
دمنهور 28 20
بلطيم 27 20
مطروح 26 19
السلوم 26 20
سيوة 29 18
بورسعيد 26 20
دمياط 26 20
الزقازيق 28 19
المنصورة 28 19
الإسماعيلية 29 19
السويس 28 20
العريش 26 21
رفح 26 21
رأس سدر 29 20
نخل 27 16
نويبع 29 23
طابا 26 21
كاترين 25 14
الطور 29 23
شرم الشيخ 32 24
الغردقة 32 24
مرسى علم 31 23
الفيوم 30 20
بنى سويف 30 21
المنيا 30 20
أسيوط 28 21
سوهاج 32 21
قنا 34 21
الأقصر 34 22
أسوان 35 22
إدفو 35 22
أبوسمبل 34 23
الوادى الجديد 33 21
شلاتين 33 23
أبورماد 32 24
حلايب 30 24

هيئة الارصاد الأرصاد الأرصاد الجوية طقس القاهرة شمال الصعيد

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