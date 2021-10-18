الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«فاشون بلوجر»: كيف يمكن اختيار فستان السهرة المناسب؟

اختيار فستان السهرة
اختيار فستان السهرة المناسب

يحتار العديد من الفتيات في اختيار فستان السهرة المناسب لها ما بين الأقمشة المختلفة المناسبة لفستان السهرة وهي الحرير، الشيفون وكذلك الستان، حيث تختلف في الموديلات الخاصة بها والقصة والمناسبة التي تذهبين إليها، والمناسبة لشكل الجسد.

تحديد شكل الجسم أولًا

من جانبها قالت الفاشون بلوجر سارة نور، إن اختيار فستان سهرة واسع من الأسفل تناسب صاحبة الجسم الكمثري، أما الفستان الضيق يناسب صاحبات الجسم الساعة الرملية، أما الجسم النحيل فيناسبهن الفساتين القصيرة المربعة، ومن أكثر الفساتين المشهورة للسهرة والتي يفضلها العديد من الفتيات هي المنفوشة التي تتناسب غالبًا مع صاحبات جسم الساعة الرملية.

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 اختيار فستان السهرة المناسب

الفتيات ذات الطول المتوسط 

ونصحت الفاشون بلوجر ضرورة اختيار الفستان المخطط طوليًا للفتيات القصيرات، وكذلك الكعب العالي، بالإضافة إلى الابتعاد عن القصات الفضفاضة.

كما أن الميزانية أيضًا لها عامل عند اختيار فستان السهرة لذا أفضل وقت للتسوق واختيار الفساتين في أوقات التخفيضات سواء في نهاية الشتاء أو نهاية فصل الصيف، كما أن اختيار اللون الخاص بالفستان أمر ضروري للغاية فيمكنك اختيار فستان يجعلك كالملكة من خلال لونه المناسب والعكس.

وأشارت إلى أن اختيارات الألوان الدافئة يناسب البشرة السمراء، كما لابد من تجنب ارتداء العديد من الإكسسوارات لما به من تكلفة كبيرة في الإطلالة التي أسسها البساطة في كل شيء حتى في اختيارات الإكسسوارات البسيطة خاصة مع الفستان الذي يحمل المزيد من التفاصيل، أما العكس الفستان البسيط قومي بتنسيقه مع المزيد من الإكسسوارات.

كما حذرت من شراء الفساتين عبر الأونلاين من أماكن غير مجربة مسبقًا، فمن الأفضل أن يتم قياس الفستان ومعرفة مدى ملائمته عليكي، ومن خلال ذلك يتم الشراء، وقد يتم التعرض إلى عدم مناسبة الفستان عند القياس على الرغم من اعجابك به أونلاين وفي صورته.

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 اختيار فستان السهرة المناسب
الفتيات في اختيار فستان السهرة اختيار فستان السهرة المناسب الفاشون بلوجر سارة نور صاحبة الجسم الكمثري الفساتين القصيرة المربعة الفساتين المشهورة للسهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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