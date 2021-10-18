الهند تسجيل 13 ألفا و596 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الإثنين تسجيل 13 ألفا و596 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد هذه أدنى حصيلة إصابات يومية يتم تسجلها منذ 230 يوما.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 34 مليونا و 81 ألفا و315 حالة.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 166 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 452 ألفا و290 حالة.

كما سجلت الهند 19 ألفا و582 حالة شفاء من الفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 33 مليونا و 439 ألفا و331 حالة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الهندية أمس الأحد عن تسجيل 14 ألفًا و146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد هذه أدنى حصيلة إصابات يومية تسجلها الهند منذ أكثر من سبعة أشهر.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 34 مليونا و 67 ألفًا و719 حالة، ونقلت صحيفة “هندوستان تايمز” عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 144 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 452 ألفًا و 124 حالة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.