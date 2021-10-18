فيضانات في جنوب الهند تودي بحياة أكثر من 20 شخصًا

قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 20 شخصا لقوا حتفهم بعد هطول أمطار غزيرة في مطلع الأسبوع على ولاية كيرالا بجنوب الهند.

وأدى هطول الأمطار في أنحاء الولاية إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في مناطق عدة، مما دفع السلطات إلى استدعاء الجيش الهندي والبحرية لإنقاذ السكان.

وقال مسؤولون وشهود عيان إن نحو 13 من هؤلاء قتلوا في انهيار أرضي في قرية كوتيكال.

وقال أحد السكان المحليين لوكالة أنباء آسيا الدولية شريكة رويترز أمس الأحد "وقع أربعة انهيارات أرضية أمس عند هذا التل

خلفي، مما أدى إلى تدفق المياه إلى أسفل فضلا عن سقوط أشياء أخرى".

وقال بي.كيه جاياسري، وهو أكبر مسؤول حكومي في منطقة كوتايام حيث وقع الانهيار الأرضي، إن ما يقرب من نصف الضحايا من عائلة واحدة.

وأضاف "فقدت عائلة واحدة ستة أفراد".

وقالت لجنة إدارة الكوارث في كيرالا في بيان إن من المتوقع استمرار هطول الأمطار الخفيفة في جميع أنحاء الولاية، على الرغم من سحب التحذيرات المتعلقة بالطقس في العديد من المناطق.

كانت ولاية كيرالا قد شهدت أسوأ فيضانات خلال قرن من الزمان في عام 2018 إذ تسببت في مقتل ما لا يقل عن 400 شخص ونزوح حوالي 200 ألف.

وتعتمد الهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، على هطول الأمطار لدعم سكانها الذين يعتمد الكثير منهم على الزراعة.

لكن هطول الأمطار الغزيرة يمكن أن يتسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وأمراض تنقلها المياه.

وفي سياق متصل، لقى 25 شخصًا على الأقل مصرعهم في جنوب غرب الهند جراء فيضانات وانزلاقات أرضية تسببت بها الأمطار الغزيرة، بحسب ما أفاد مسئولون، أمس الأحد، فيما واصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين وعمل الجيش الهندي على نقل إمدادات الطوارئ.

وعزلت الأمطار التي اشتدت في وقت متأخر الجمعة أجزاء من ولاية كيرالا الساحلية، كما ارتفع منسوب المياه في أنهر الولاية التي فاضت وغمرت الأراضي والطرق المحيطة بها.