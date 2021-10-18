«الزراعيين»: برامج التداول الآمن للمبيدات يوفر فرص العمل

افتتح الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين و الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنه مبيدات الآفات الزراعية بحضور الدكتور مصطفي عبد الستار، أمين مساعد اللجنة والمشرف علي الدورات والدكتور مرتضي عيسي مدير معهد بحوث الوقاية السابق و الدكتور حامد عبد الدايم الاستاذ المتفرغ بمعهد الوقاية ـ بمشاركة 32 من المتدربين من مختلف المعاهد والمعامل المعنية بتداول المبيدات، دورة تدريب مطبقي المبيدات والتي نظمتها لجنه المبيدات بالتعاون مع نقابه المهن الزراعية بهدف تطوير أعمال مطبقي المبيدات حول الإستخدام الأمثل والمسؤول للمبيدات.

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين في تصريحات صحفية اليوم، ان لجنه المبيدات بوزارة الزراعة تقوم بدور هام وحيوي لضبط منظومه تداول واستخدام المبيدات وعمليات المراقبة علي مصانع ومحال المبيدات وترشيد استخدام المبيدات لإنتاج غذاء صحي وامن والحفاظ علي البينة، موضحًا أن برامج التداول الآمن للمبيدات يوفر فرص العمل ويحقق طموحات الدولة في «غذاء آمن».

وأضاف «خليفة»، ان دورات مطبقي المبيدات ساهمت في إضافة مهنه زراعية جديده للمهن الزراعية القائمة كما انها توفر فرص عمل لشباب الزراعيين وتأتي أيضًا في إطار المشروع القومي للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري و«حياه كريمة» والحفاظ علي صحه المواطنين.

وأوضح نقيب الزراعيين ان هذه الدورات تساهم في ضمان رفع كفاءة المبيدات في مواجهة الآفات الزراعية بصورة مستدامة تحقق زيادة إنتاجية المحاصيل والوقاية من الآفات وضمان جودة المنتجات الزراعية وفقا لمعايير سلامة الغذاء، فضلًا عن مساهمتها في الحد من الإفراط في إستهلاك المبيدات.

وأشاد «خليفة»، بالتطور في أعمال لجنه مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة من خلال التطبيق الرقمي للتوصيات الفنية ونشر دليل المبيدات الذي تقوم اللجنة بتحديثه ونشره سنويا على المنصات الالكترونية، بما ينعكس علي تعميم الخدمات التي تقدمها اللجنة لصالح القطاع الزراعي والمزارعين والمستثمرين.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة في كلمته خلال إفتتاح الدورة التدريبية، ان اللجنة تضع نصب اعينها صحة المواطن المصري والبيئة المصرية، و العمل على زيادة وعي المزارعين ومهندسي المكافحة والإرشاد و مختلف قطاعات المجتمع نحو الاستخدام الامن والفعال لمبيدات الآفات.

و أضاف «عبدالمجيد»، أن لجنة المبيدات أمامها تحديات كثيرة لتتمكن من تخفيض المستهلك من المبيدات في مصر وذلك بحلول عام 2030 و ذلك من خلال تطبيق ممارسات “IPM” واستخدام المبيدات المتخصصة التي تتمتع بصفة الاختيارية وأيضًا الحث علي استخدام المبيد عند الضرورة القصوى فقط.

وأوضح رئيس لجنة المبيدات، أيضا أن المبيدات تمثل 6% من قيمة مستلزمات الانتاج الزراعي في مصر بقيمة تقدر بثلاثة مليار جنيه و نحن امامنا تحدي كبير حيث نحن نحاول ان نحقق اكبر قدر من المكاسب بأقل قدر من التكاليف وذلك من خلال الاخذ بالمعايير العلمية العالمية.

وأشار «عبدالمجيد» إلي أن سياسة اللجنة تعتمد علي تطبيق معايير الجودة وسلامة الغذاء و دعم كل ما من شأنه الإستخدام الآمن والفعال للمبيدات ومحور الآمان وهو المحور الأكثر أهمية بما ينعكس علي دعم رؤية الدولة المصرية في سلامة الإنسان المصري والبيئة، موضحا أن هذه الدورات تساعد في تحقيق أهداف الدولة في توفير إنتاج غذاء آمن.

ومن جانبه استعرض الدكتور مصطفى عبد الستار مساعد أمين لجنة المبيدات المراحل التى مرت بها مهنة مطبق المبيدات كمهنه زراعيه جديده تنعكس اثارها الإيجابية على صحة الانسان المصرى والبيئة فضلا على مردودها الاقتصادي الكبير من خلال تقليل مستوى متبقيات المبيدات على المحاصيل التصديرية و اضحت مصر فى طليعة الدول المصدرة للعديد من المنتجات الزراعيه بما يستوجب الالتزام بتطبيقات الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والإنتاج.

وقال «عبدالستار»، أن دورة إعداد مطبقي المبيدات تستمر لمدة 5 أيام كاملة (30 ساعة تدريب) و تتضمن التعريف بأقسام وأنواع المبيدات وأهم الآفات الحشرية والآكاروسيه والآمراض النباتية والحشائش الضارة ومعايير ومعدلات رش المبيدات ومعدات ووسائل الوقاية والاستخدام الآمن للمبيدات وكيفية استخدام آلات ومعدات التطبيق وكيفية صيانة الآلات والإسعافات الأولية فى حالة التعرض لاية حالات «تسمم» .

وأضاف مساعد أمين لجنة المبيدات أن برنامج تدريب المدربين لإعداد مدربي برنامج مطبقي المبيدات لدعم منظومة التدريب التي تتولاها لجنة مبيدات الافات الزراعية بمجموعة جديدة من المدربين المتخصصين من المعاهد البحثية ممثلة في معاهد وقاية النباتات ومعهد امراض النباتات والعمل المركزي للبحوث الحشاش والعمل المركزي للمبيدات ومعمل متبقيات المبيدات لرفع كفاءة إستخدام المبيدات.