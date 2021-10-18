وزير التموين: اعتماد منظومة الباركود فى المجمعات الاستهلاكية
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية، أنه تم ميكنة كل مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة (العامة-المصرية) لمتابعة الوارد والمنصرف من السلع.
وأضاف «المصيلحي»، أن ميكنة الــ 1500 مخزن التابعيين لشركتي الجملة ساهم في معرفة كميات السلع المتوفرة بالمخازن، والتدخل حال نقص أي سلعة بضخها بتلك المخازن.
وأشار إلى أن الميكنة جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوصول إلى الشفافية في التعامل مع السلع والتأكد من وصول سلع منظومة الدعم لمستحقيها، مؤكدًا أن النظام الورقي في صرف السلع بالمخازن قد انتهى تمامًا بعد استكمال منظومة الميكنة بالمخازن، وأن كل مخازن الشركتين قد تم تجهيزها بأجهزة الحاسب الآلي لإدخال السلع الموردة والسلع المنصرفة إلى منافذ صرف السلع التموينية.
وذكر وزير التموين و التجارة الداخلية، أن خطة ميكنة مخازن الجملة جاءت متزامنة مع خطة ميكنة المجمعات الاستهلاكية بمحافظات الجمهورية لحوكمة سلاسل إمداد هذه السلع، مؤكدًا أن ميكنة مخازن الجملة ساهمت في إجراء أنظمة الجرد السنوي لكل السلع بالمخازن والمجمعات الاستهلاكية بشفافية تامة.
من جانبه، أكد أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن شركات المجمعات الاستهلاكية (النيل – الأهرام – الإسكندرية) للمجمعات الاستهلاكية بدأت هي الأخري في تفعيل إجراءات ميكنة صرف السلع لمنافذ جمعيتي، وتم الانتهاء من النظام الورقي تمامًا في بعض الشركات، مشيرًا إلى أن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية من أولى الشركات التي عممت التجربة لصرف الاستعاضات إلكترونيًا حسب ربط صاحب كل منفذ، وأن باقي الشركات (الأهرام- الإسكندرية) للمجمعات الاستهلاكية قاربت على انتهاء المنظومة.