الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

وزير التموين: اعتماد منظومة الباركود فى المجمعات الاستهلاكية

وزير التموين
وزير التموين

أكد  الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين و التجارة ‏الداخلية، أنه تم ميكنة كل مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة (العامة-المصرية) لمتابعة الوارد والمنصرف من السلع.

وأضاف «المصيلحي»، أن ميكنة الــ 1500 مخزن التابعيين لشركتي الجملة ‏ساهم في معرفة كميات السلع المتوفرة بالمخازن، والتدخل حال نقص أي ‏سلعة بضخها بتلك المخازن.

وأشار إلى أن الميكنة جاءت ‏بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ‏للوصول إلى الشفافية في التعامل مع السلع والتأكد من وصول سلع ‏منظومة الدعم لمستحقيها، مؤكدًا أن النظام الورقي في صرف السلع بالمخازن قد انتهى تمامًا بعد استكمال ‏منظومة الميكنة بالمخازن، وأن كل مخازن الشركتين قد تم ‏تجهيزها بأجهزة الحاسب الآلي لإدخال السلع الموردة والسلع المنصرفة إلى منافذ صرف السلع التموينية.

وذكر وزير التموين و التجارة الداخلية، أن خطة ميكنة مخازن ‏الجملة جاءت متزامنة مع خطة ميكنة المجمعات الاستهلاكية بمحافظات ‏الجمهورية لحوكمة سلاسل إمداد هذه السلع، مؤكدًا أن ميكنة مخازن الجملة ساهمت في ‏إجراء أنظمة الجرد السنوي لكل السلع بالمخازن والمجمعات الاستهلاكية ‏بشفافية تامة.

من جانبه، أكد  أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي ‏للوزارة، أن شركات المجمعات الاستهلاكية (النيل – الأهرام – ‏الإسكندرية) للمجمعات الاستهلاكية بدأت هي الأخري في تفعيل إجراءات ميكنة ‏صرف السلع لمنافذ جمعيتي، وتم الانتهاء من النظام الورقي تمامًا في بعض الشركات، مشيرًا إلى أن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية من أولى الشركات التي عممت التجربة لصرف ‏الاستعاضات إلكترونيًا حسب ربط صاحب كل منفذ، وأن باقي ‏الشركات (الأهرام- الإسكندرية)  للمجمعات الاستهلاكية قاربت على ‏انتهاء المنظومة.

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