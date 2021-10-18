تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، نهارا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وبالنسبة الظواهر الجوية، فيتوقع تكون شبورة مائية في الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مع فرص لسفوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.



أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى



القاهرة 28 19

الاسكندرية 26 20

وادى النطرون 27 20

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 19

دمنهور 28 20

بلطيم 28 20

مطروح 25 19

السلوم 25 20

سيوة 27 18

بورسعيد 26 20

دمياط 26 20

الزقازيق 28 19

المنصورة 27 19

الاسماعيلية 29 20

السويس 29 20

العريش 25 21

رفح 25 21

رأس سدر 29 20

نخل 29 16

نويبع 32 24

طابا 28 21

كاترين 28 15

الطور 30 24

شرم الشيخ 33 24

الغردقة 33 24

مرسى علم 32 23

الفيوم 30 20

بنى سويف 29 20

المنيا 29 19

أسيوط 28 20

سوهاج 28 20

قنا 30 21

الأقصر 34 23

أسوان 35 24

ادفو 35 24

أبوسمبل 35 24

الوادى الجديد 36 22

شلاتين 34 23

ابو رماد 32 24

حلايب 31 24

رأس حدربة 31 24