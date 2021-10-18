الإثنين 18 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، نهارا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


وبالنسبة الظواهر الجوية، فيتوقع تكون شبورة مائية في الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مع فرص لسفوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.


أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:


العظمى الصغرى


القاهرة 28 19
الاسكندرية 26 20
وادى النطرون 27 20
طنطا 28 19
شبين الكوم 28 19
دمنهور 28 20
بلطيم 28 20
مطروح 25 19
السلوم 25 20
سيوة 27 18
بورسعيد 26 20
دمياط 26 20
الزقازيق 28 19
المنصورة 27 19
الاسماعيلية 29 20
السويس 29 20
العريش 25 21
رفح 25 21
رأس سدر 29 20
نخل 29 16
نويبع 32 24
طابا 28 21
كاترين 28 15
الطور 30 24
شرم الشيخ 33 24
الغردقة 33 24
مرسى علم 32 23
الفيوم 30 20
بنى سويف 29 20
المنيا 29 19
أسيوط 28 20
سوهاج 28 20
قنا 30 21
الأقصر 34 23
أسوان 35 24
ادفو 35 24
أبوسمبل 35 24
الوادى الجديد 36 22
شلاتين 34 23
ابو رماد 32 24
حلايب 31 24
رأس حدربة 31 24

مصر ارصاد جديد سوهاج المنيا على الاثنين الاسماعيلى بني سويف عرف الحرارة كاترين صور مرسى تفاصيل الوجه البحري الإسماعيلية ارتفاع العريش البحر المتوسط خبراء هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية هيئة الارصاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

كلمة محمد صلاح فى حفل «إيرث شوت» بمشاركة أهم مشاهير العالم (فيديو)

محاكمة صاحب مطعم وربة منزل بتهمة استغلال طفلتها جنسيًا.. اليوم

الشرطة الصينية تطارد رجلا قتل جيرانه وكسب تعاطف الملايين

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

«الچامبسوت» يسيطر على إطلالات نجمات الفن فى رابع أيام الجونة السينمائى (صور)

6 إصابات مؤكدة بكورونا فى مقاطعة شنشى شمال غربى الصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

أنيس البرعصى

البهجة تسيرعلى قدمين فى شوارع هذه المدينة

ماجد حبته

ضمير موظفى جوجل وأمازون!

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

صور

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنشر بطاريات القبة الحديدية على الحدود مع سوريا

رئيس الأوقاف بالقدس: السماح لليهود بالطقوس التلمودية في باحات الأقصى خطر كبير

رئيس وزراء فلسطين: القدس أولوية للقيادة وسنعمل على مواجهة تهويدها