وزيرة التخطيط تشارك فى حفل إطلاق مبادرة نورة

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، في حفل إطلاق مبادرة "نورة" التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مجلسي القومي للمرأة والقومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع سفارة هولندا ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

وخلال كلمتها بالحفل، قالت الدكتورة هالة السعيد إن مصر أعطت الأولوية للمساواة بين الجنسين في رؤية 2030 للتنمية المستدامة التي أعتقد أنها ستمهد الطريق لمجتمع أكثر حيادية، مؤكدة أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هو هدف نحن مصممون على تحقيقه.

وفيما يتعلق بالتعليم، أضافت السعيد أنه لدينا اليوم بالتأكيد خطط إصلاح واضحة ومبادرات تعليمية أقوى من شأنها القضاء على الأمية تمامًا وتمكين الفتيات والنساء اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، و نحن ندرك أهمية الوصول إلى تعليم جيد في المناطق النائية وعلى جميع المستويات بما في ذلك المدارس الثانوية والجامعات، كما أيضًا نشجع وندعم مشاركة الفتيات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات عبر مدارس ومحافظات متعددة.

وفيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية ، أوضحت السعيد أن التقديرات تشير إلى أن الفجوات بين الجنسين تكلف الاقتصاد انخفاضًا يزيد عن 30٪ في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن تمكين المرأة وإدماجها في الاقتصاد أمر حاسم للنمو الاقتصادي ، لذلك يوجد الآن العديد من البرامج الحكومية المصممة لتحسين مهارات ومعدل مشاركة المرأة في القوى العاملة والتي تشجع وتدعم رائدات الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية.

حضر الحفل كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي؛ والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج؛ والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة،؛ والدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة؛ وفريدريكا ميير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر؛ وهان موريتس شابفيلد، سفير هولندا في مصر؛ وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر؛ وابراهيم العافية، وزير مستشار وفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، والمهندسة نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية؛ ومرفت سلطان ، رئيسة مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات.

وقاد حلقات النقاش خلال الاحتفالية السفيرتان الفخريتان لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أمينة خليل وكاتارينا فرتادو.

جاء اطلاق "نورة" في احتفالية أقيمت على هامش مهرجان الجونة السينمائي، يوم 17 أكتوبر، تحت عنوان "الاستثمار في الفتيات من أجل مستقبل مشرق لمصر،" في إطار مبادرة "الفتاة المصرية" تحت قيادة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بما يتماشى مع أولوياتهما المشتركة مع الأمم المتحدة في مصر بهدف تمكين الفتيات المراهقات لتغيير تحولي في مصر.