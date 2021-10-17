الأحد 17 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القضاء اللبنانى يستمع للمحقق العدلى فى انفجار مرفأ بيروت الخميس

طارق البيطار
طارق البيطار

كشفت مصادر لبنانية، اليوم الأحد، عن استماع مجلس القضاء الأعلى في لبنان الخميس المقبل إلى المحقق العدلي في انفجار المرفأ طارق البيطار. وأكدت المصادر ذاتها أنه تمت دعوة البيطار للاستماع منه إلى رأيه حول مسار التحقيق في قضية الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 موقعاً أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى، وفقا للعربية.

في السياق نفسه،  قال وزير العدل اللبناني هنري خوري، أمس السبت، إن طارق البيطار هو "سيد ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد".

موقف خوري جاء خلال وقفة احتجاجية نفذتها مجموعة من النساء قرب منزله للمطالبة بوقف الضغوطات على البيطار، حيث التقى الوزير بالمجموعة قرب مدخل منزله. 

وأضاف خوري أن صلاحياته محدودة ولا سلطة له للاطلاع على التحقيقات، ولا حتى إبقاء المحقق العدلي (البيطار) أو تنحيته، لافتاً إلى أن القرار في هذا الملف يعود إلى مجلس القضاء الأعلى، وهو أعلى هيئة قضائية في لبنان.

 

طارق البيطار لبنان تحقيقات مرفأ بيروت مرفأ بيروت البيطار

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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