التحالف الدولى: داعش لا زال يشكل تهديدًا حقيقيًا فى العراق وسوريا

أكد القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا، الجنرال جون برينان، اليوم الأحد، أن تنظيم داعش الإرهابي لا زال يشكل تهديدًا حقيقيًا في العراق وسوريا.



وقال المكتب الإعلامي لحكومة إقليم كردستان العراق- في بيان أوردته قناة (الإخبارية العراقية )- "إن رئيس الإقليم مسرور بارزاني، استقبل اليوم، القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال جون برينان، وجرى بحث آخر التطورات والمستجدات في العراق وسوريا، فضلًا عن مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك"، مؤكدًا مواصلة دعم قوات البيشمركة في الحرب ضد إرهابيي داعش.



ووجّه بارزاني، للتحالف الدولي شكره على دعمه، مشددًا على أهمية التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي، لاسيما في المناطق الكردستانية خارج الإقليم، لمواجهة مخاطر الإرهاب في تلك المناطق.



وأكد أن استقرار وضع العراق سيكون له الأثر الإيجابي على أمن المنطقة واستقرارها بشكل عام.



وعلي صعيد آخر، اعتقلت قوات التحالف الدولي ضد داعش قيادات في التنظيم الإرهابي في ريف الرقة بسوريا في عملية إنزال جوي.

وقد نفذت قوات التحالف الدولي، فجر السبت، عملية إنزال في قرية شنينة جنوب مدينة الرقة بـ20 كيلومترًا، وتمكنت من اعتقال اثنين من قيادات داعش إضافة إلى عدة نساء، كما قتل مدني أثناء تواجده قرب الموقع تزامنًا مع عملية الإنزال والمداهمة.

وبحسب المعلومات الأولية استهدفت عملية الإنزال منزلًا لأشخاص نازحين من ريف دير الزور، حيث جرى اعتقال جميع قاطني المنزل، وسط معلومات عن تنفيذ طيران التحالف غارة، استهدفت المنزل عقب اعتقال قاطنيه، تزامن ذلك مع حملة تمشيط نفذتها قوات سوريا الديمقراطية؛ للبحث عن خلايا داعش في مزرعة تشرين شمال الرقة بدعم من مروحيات التحالف الدولي.