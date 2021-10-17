الأحد 17 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سجن قاتل شقيقته في حلوان 3 سنوات

حبس
حبس

أصدرت اليوم محكمة جنايات القاهرة حكما بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات في تهمة قتل شقيقه عمدًا، بغير سبق إصرار أو ترصد، في حلوان لشكه في سلوكه.

وسبق أن أحالت جهات التحقيق المتهم إلى محكمة الجنايات؛ لأنه في يوم 27 فبراير الماضي، قتل شقيقه عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، إثر مشادة كلامية بينهما، تطورت لشجار، فاستل أداة  كابل لاب توب انهال به على جسد المجني عليه، محدثا إصابته في مواضع متفرقة من جسده.

لم يجد الأخير سوى استلال سلاح أبيض “سكين” لدرء الاعتداء عنه، إلا أن المتهم في ذلك التوقيت، تولدت لديه نية إزهاق روح ضحيته، فوالى ضربه بذات الأداة حتى انتزع السكين من يد المجني عليه، مستخدما مقبضها في الاعتداء على رأسه، محدثا إصابته، فحاول الهروب؛ إلا أن المتهم لاحقه وأدخله المسكن وانهال عليه بالضرب.

محكمة جنايات القاهرة مشادة كلامية فبراير الماضي السجن 3 سنوات قاتل شقيقته إصرار أو ترصد

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