نائب: مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية سيتغلب على الروتين

أكد عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الدولة تعطى المساحة الكافية للقطاع الخاص ليكون متواجد بشكل فعال ومحوري وجنبًا إلى جنب مع القطاع العام والحكومي مثلمًا تفعل جميع دول العالم.

وقال خليل، خلال حديثه في الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه من 2006 مرورًا بـ2010 نسمع عن تسهيلات وإجراءات جديدة عن تعميق مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية، لكن أرض الواقع كانت لا تشهد سوى "إجراءات معقدة وبيروقراطية مستمرة وعدم إلمام ودراية من الجهات الإدارية المعنية، وأيضا معوقات من بدء عمل دراسات الجدوى للمشروعات حتى إسنادها للمستثمرين".

أكد خليل أن التعديلات المقترحة من الحكومة على مشروع القانون الحالى من شأنها أن تتغلب علي إشكاليات الماضى والمعوقات التى يعانى منها القطاع الخاص، لكن تحتاج لإرادة فى التنفيذ وأن نكون أمام خريطة استثمارية واضحة أمام القطاع الخاص.

أعلن خليل موافقته على مشروع القانون المعروض، مؤكدًا أنها خطوة على طريق زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وأيضا من شأنه تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى هذه المشروعات بما يخقق الأعباء الكبيرة على الموازنة العامة للدولة المصرية.