«ديلي ميل» تكشف أسباب فشل البرنامج البريطاني للقاحات المعززة ضد كورونا

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مئات الآلاف من المرضى المعرضين لمخاطر عالية في المملكة المتحدة معرضون لخطر فقدان الجرعة الثالثة المعززة من لقاح فيروس كورونا لأن العديد من موظفي قطاع الصحة NHS لم يكونوا على علم بالفئة التي يجب منحها الجرعات الثالثة.



وذكرت الصحيفة أنه خلال شهر سبتمبر، حذر رؤساء الصحة أن نصف مليون بريطاني يعانون من أمراض معينة تؤثر على جهاز المناعة ما يعني انهم يحتاجون لثلاث جرعات من اللقاح بدلاً من اثنتين.



وتابعت أن المشكلة أصبحت مشوشة لأن لقاحات كورونا نفسها تُستخدم لما يسمى بـ "الجرعة الأولية الثالثة" - لتوفير حماية إضافية لمن يعانون من ضعف المناعة - ويتم تقديم الجرعات المعززة لجميع الأشخاص الأصحاء الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، والذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، قد يفقدون هذه الميزة حتى لو كانوا يعانون من الامراض التي تضعف المناعة.



وأضافت أن الاختلاف الرئيسي يكمن في الحاجة السريرية، وبالتالي التوقيت، لذا يجب إدارة التوجيه الرسمي فيما يتعلق بالجرعة الأولية الثالثة بشكل مثالي بعد ثمانية أسابيع فقط من الجرعة الثانية. على النقيض من ذلك، لا ينبغي إعطاء الجرعة الثالثة في موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد الجرعة الثانية.

وأشارت إلى أن NHS قد أصدرا موعدًا نهائيًا صارمًا للأطباء العامين وأطباء المستشفيات، اكدت فيه على ضرورة دعوة كل مريض يعاني من امراض شديد الخطورة للحصول على جرعته الثالثة من اللقاح بحلول 11 أكتوبر، ورغم ذلك لا يزال المرضى ينتظرون.



وفي 1 سبتمبر الماضي، حذر رؤساء الصحة أن نصف مليون بريطاني يعانون من أمراض معينة تؤثر على الجهاز المناعي سيحتاجون إلى ثلاث جرعات من اللقاح بدلاً من اثنين ، لكن النشر كان مربكًا لكل من الأطباء والمرضى.