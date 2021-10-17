الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع فتاة سقطت من الدور الرابع في القليوبية

مصرع فتاة سقطت
مصرع فتاة سقطت

لقيت فتاة سقطت من شرفة منزلها بالطابق الرابع في مدينة الخصوص بالقليوبية مصرعها، حيث كانت تركب ستارة بشرفة الشقة، ما أدى إلى اختلال توازنها.

البداية عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط فتاة من شرفة مسكنها ووفاتها على الفور بمنطقة شارع العروبة دائرة القسم.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام "مارينا ظ ر"، 17 سنة، طالبة، بتركيب أحد الستائر بشرف الشقة سكنها بالطابق الرابع، اختل توازنها وسقطت أرضًا في الشارع ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها بكسر بقاع الجمجمة نزيف داخلي بالمخ والأنف والأذن، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى اليوم الواحد بالمرج، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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وائل لطفي

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