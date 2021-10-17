قصور ثقافة بنى سويف تواصل تقديم فعاليات «حياة كريمة» (صور)

تواصل وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم مشاركتها في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لنشر الثقافة والفن الهادف ورفع الوعي والارتقاء بالذوق العام بالقرى المصرية، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة.

وانطلقت أولى فعاليات عروض المسرح المتنقل بقرية صفط راشين بمركز ببا بثقافة بني سويف بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان.

قصور ثقافة بني سويف

تضمنت الفعاليات عرض فيلم تسجيلي عن مبادرة حياة كريمة، ثم عرض فني مختارات من فرقة الفنون الشعبية لذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف قيادة المدرب علي فرغلي ومصمم الاستعراض الفنان وائل عيد، والتي قدمت استعراضات "الصعيدي، نقطة مياه، الصيادين"، تلاها تقديم قصائد لشعراء بني سويف شريف سيد صلاح وقصيدة "بنت بطعم الشمس"، محروس محمد وقصيدة "على بابك يا مصر"، رمضان محمد وقصيدة "مصر التاريخ"، كما أقيمت فقرة لاكتشاف المواهب تضمنت إنشاد للأطفال الموهوبين مع اسكتش مسرحي مواهب

"اتعظ" تمثيل الموهوبين أنور عبدالمنعم، وعبدالهادي حسني، ومحمد الروبي، واختتمت فعاليات اليوم بعرض غنائي لفرقة أبوصير للآلات الشعبية بقيادة المايسترو محمد خليفة والتي قدمت أغاني بني سويف الحبيبة، أبو صير بلدنا، السيرة الهلالية، ست الحبايب، ومووايل شعبية.

شهد العروض مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا، القائم بأعمال مدير عام ثقافة بني سويف وعدد من التنفيذيين بالمدينة، تستمر عروض المسرح حتى الاثنين القادم، وتبدأ في السابعة مساءً.

قصور ثقافة بني سويف

ومن فعاليات الثقافة ناقش قصر ثقافة بني سويف ديوان "بداية النهاية" للشاعرة إيمان صلاح بحضور الشعراء سيده فاروق، شريف صلاح، دعاء عبد المنعم، بجانب ورشة أدبية للشاعر جاسر جمال الدين، ومناقشة كتاب أسماء الله الحسنى اسم الله "الرازق" بمكتبة الطفل، كذلك قدم قصر ثقافة ببا ندوة عن السرد، تناولت أن مصطلح الغرض منه نقل الحدث والموضوع من صورته الواقعية إلى صورة لغوية مكتوبة أو منطوقة، شارك فيها الشعراء شريف صلاح، محمد جمال، وائل سيد، عصام فؤاد، وأحمد شعبان، وعقد بيت ثقافة أبو صير الملق أمسية شعرية لنادى الأدب تحت التأسيس، بمناسبة المولد النبوى الشريف بعنوان "محمد رسول الإنسانية" بمشاركة الشعراء أحمد عبد التواب، عبد الله عبد الواحد، أحمد الشريف، ناديه سلامة، رمضان محمد.

قصور ثقافة بني سويف

فيما نظم بيت ثقافة أهناسيا المدينة محاضرة عن د. ثروت عكاشة أحد أيقونات الثقافة في مصر، أشار خلالها مسؤول النشاط أن عكاشة يعد المؤسس الحقيقي للثقافة في مصر وهو أول وزير ثقافة مصري في التاريخ الحديث، إضافة إلى أمسية شعرية تضمنت قصيدة السنة تحتاج للقص للشاعر أحمد طه، منصور النويري قصيدة ذكرى الانتصار، وعمر رسمي وقصيدة مين اللي قال، بينما نفذت مكتبة الحي الثاني شرق النيل عمل ورشة رسم علم مصر بمناسبة السادس من أكتوبر.