الأحد 17 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن: 12 مليون طفل بحاجة للرعاية الصحية

الوزير اليمني
الوزير اليمني

أكد وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح، اليوم الأحد، حاجة اليمن للدعم اللازم في القطاعات الصحية المختلفة، لمجابهة الوضع الصحي الراهن لاسيما مع تخطي سكان البلاد لـ ٣٠ مليون نسمة بينهم أكثر من ٢٠ مليون مواطن بحاجة للمساعدة الطبية، و١٢مليون طفل الأكثر احتياجاً للرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال كلمة له في اللقاء التشاوري الذي عقد في القاهرة بين وزارة الصحة العامة اليمينة  ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري.

ويناقش اللقاء، على مدى يومين عدداً من الموضوعات المتصلة بعمل القطاعات الصحية والإغاثية في اليمن، وذلك بحسب بيان لوزارة الصحة اليمنية.

وقال بحيبح إن وزارة الصحة اليمينة تعمل في ظروفها الراهنة على تقديم الرعاية الصحية لأكثر من ٧٠ بالمائة من سكان البلاد، داعياً المنظمات الدولية العاملة في القطاع الصحي على ضرورة التنسيق والترتيب من خلال الوزارة.

وشدد على حرص الوزارة على تقديم الدعم والتسهيلات، وبما يسهم في ترجمة الأهداف الرئيسية لمنظمة الصحة الداعية إلى التنسيق والتوجيه وتأسيس قنوات التعاون المشتركة ومساعدة الحكومة. 

الحكومة تعاون وزارة الصحة اليمن عالمية منظمة الصحة العالمية التعاون المشترك شرق المتوسط

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