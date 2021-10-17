الأحد 17 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع الأمريكى يبحث تعزيز التحالفات مع البلدان التي تواجه ضغوطا روسية

لويد أوستن
لويد أوستن

توجّه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأحد، إلى منطقة البحر الأسود في زيارة ترمي إلى تعزيز التحالفات مع البلدان التي تواجه ضغوطا روسية، والتعبير عن امتنان الولايات المتحدة لمساهمة هذه الدول في الحرب في أفغانستان طيلة عقدين.

وسيزور وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، جورجيا ورومانيا وأوكرانيا ثم سيشارك في قمّة وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي ستُعقد في بروكسل في 21 و22 أكتوبر.

وقبيل انطلاق الرحلة شدد مسئول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية في تصريح للصحفيين على تعزيز سيادة البلدان المتواجدة في "الصفوف الأمامية" في مواجهة الضغوط الروسية.

وسيتوجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أيضًا بالشكر إلى حلفائه تقديرا لمساهماتهم وخسائرهم الكبيرة ضمن قوات الحلف في أفغانستان خلال عقدين قبل انسحاب الولايات المتحدة السريع هذا العام.

وتابع المصدر نفسه: "سنُبدي امتناننا لتضحيات واستثمارات شركائنا وحلفائنا".

وتسعى روسيا إلى توسيع هيمنتها ومنع توسّع التحالف الأوروبي-الأمريكي عند سواحل البحر الأسود حيث تقع الدول الثلاث التي تدور في فلك حلف شمال الأطلسي، علما بأن رومانيا عضو في الحلف وجورجيا وأوكرانيا دولتان شريكتان.

وسيختم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، زيارته نهاية الأسبوع في مقرّ الناتو في بروكسل، حيث تلقّت العلاقات مع الولايات المتحدة التي توتّرت في عهد الرئيس دونالد ترامب ضربة جديدة الشهر الماضي حين ألغت أستراليا عقدًا ضخمًا مع فرنسا لتعلن تحالفًا استراتيجيًا مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ما تسبب بأزمة دبلوماسية كبيرة.

وزير الدفاع الامريكى لويد اوستن منطقة البحر الأسود الولايات المتحدة أفغانستان

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس الإثنين معتدل نهارًا لطيف ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 28

الجيران اكتشفوا الواقعة.. العثور على مسن توفي بشقته منذ 4 أيام بمطروح

«السيلوليت» عند المراهقين: الأسباب وخيارات العلاج للتخلص منه

مصادر بـ«الصحة»: تطعيم من هم دون 18 عامًا بلقاح «فايزر» قريبًا

تزامنا مع اليوم العالمي للفقر.. ما الحد الأدنى للمعيشة في مصر؟

لأول مرة.. مباراة كرة قدم ودية بين منتخب مصر والكويت على شاطئ الإسكندرية ( فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

د.أحمد الخميسى

نوبل بين محفوظ وأيتماتوف

ماجد حبته

تاريخ مختصر للأزمة اللبنانية

ماجدة الجندى

أحلام لا تنتهى

مؤمن المحمدي

ملوخيتنا ملوخيتنا

صور

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

محطة تل أبيب

المزيد

نائب سوري: إسرائيل قتلت «الصالح» خارج سجونها لتفادي ردَّات الفعل وتعتيم الصورة

فلسطين: إسرائيل هي المعيق الرئيسي لإحراز أي تقدم في عملية السلام

«شؤون الأسرى»: سجون الاحتلال مستمرة في تصعيد العقوبات بحق الفارين من «جلبوع»